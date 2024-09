CARATINGA- O primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Caratinga aconteceu na noite de segunda-feira (9) com a presenças dos candidatos Dr. Giovanni (PL), Johny Claudy (PSDB), Júlio Ribeiro (PRD) e Pedro Leitão (PDT). Rogério Soares (REPUBLICANOS) optou por não participar do evento.

O embate foi transmitido ao vivo pelas emissoras que aderiram à iniciativa: Diário de Caratinga; Unec TV, Doctum TV, TV Sistec, Rádio Caratinga, Rádio Cidade e Jornal A Semana.

O programa foi dividido em três blocos. No primeiro, professores doutores do Centro Universitário de Caratinga formularam as perguntas que foram respondidas por cada candidato. No segundo, os candidatos fizeram os questionamentos entre eles, por meio de sorteio. No terceiro bloco, representantes dos veículos de comunicação fizeram as questões aos participantes, também por sorteio: perguntaram jornalistas do Diário de Caratinga, Jornal A Semana, TV Sistec e Rádio Cidade. E no último bloco, os candidatos fizeram suas considerações finais.

A íntegra dos assuntos debatidos está disponível no canal do Diário de Caratinga, pelo Youtube ou na página do Facebook. Cortes também estão sendo disponibilizados pelo Instagram.

BALANÇO POSITIVO

Ao final do debate, os candidatos conversaram com a imprensa e fizeram um balanço positivo do evento. Todos confirmaram presença no próximo debate, previsto para 30 de setembro. Confira:

“A minha avaliação foi a melhor possível. Graças a Deus tivemos um debate de alto nível, todo mundo pôde apresentar a sua proposta e quem ganha com isso é o povo. E tenho certeza que o povo viu que as nossas propostas, a nossa posição para o povo de Caratinga é o que há de melhor, ou seja, nós iremos valorizar o cidadão e o cidadão já percebeu isso. Então, achei o debate muito bom, muito promissor, porque trouxe clareza para o munícipe de Caratinga de quem realmente está preocupado com ele”.

Dr. Giovanni (PL)

“O ponto negativo foi a covardia do candidato do prefeito não ter participado. Ele foi covarde, ele não veio participar porque sabia que ele seria realmente arguido, ele não teria argumento suficiente. O ponto positivo, a democracia. A gente precisa manter a democracia. Dá direito a gente a falar. Porque um debate acaba dando igualdade para todo mundo. Aqueles que não têm condição, talvez, de fazer uma campanha milionária, que está sendo feito na nossa cidade, acaba podendo ter esse espaço para poder expressar sua opinião”.

Johny Claudy (PSDB)

“Foi muito produtivo esse primeiro debate. Aqui eu tive a oportunidade, de me apresentar para toda a cidade também. Tem muita gente que não conhece o Júlio Ribeiro e aqui no debate a gente teve a oportunidade de se apresentar, dizer que nós temos excelentes projetos para a cidade. Quem puder nos acompanhar nas nossas redes sociais @julioribeiro.eng, lá você vai ver todos os nossos planos de governo, todos os nossos projetos para a cidade. E esse debate foi realmente uma oportunidade, já que praticamente não tenho tempo de TV e pouco recurso o partido nos disponibilizou, essa aqui é realmente a real chance da gente se apresentar para a cidade de Caratinga”.

Júlio Ribeiro (PRD)

“Estou muito feliz e muito honrado de vir aqui debater. Para mim, é um sinal de respeito ao eleitor. Porque o eleitor, ele vê a propaganda, mas ele quer o confronto de ideias, ele quer comparar. E quando tem um debate, fica mais fácil essa comparação. Porque ele vê todos os candidatos em pé de igualdade. Eu lamento que tenha um candidato que preferiu se ausentar. E eu acredito que o debate, ele aprofunda o conhecimento do eleitor. Estou muito satisfeito, o tempo é curto para apresentar todas as nossas ideias, mas, acho que ficou claro a mensagem de mudança, a mensagem de quem tem a capacidade de fazer o que a população quer”.