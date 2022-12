Preso autor de crime bárbaro em Simonésia

Ele jogou gasolina sobre a vítima e ateou fogo. Homem teve 90% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos

SIMONÉSIA/MANHUAÇU – A Polícia Militar prendeu um indivíduo, 38 anos, apontado como autor de um crime bárbaro ocorrido na última sexta-feira (9) em Simonésia. A vítima Hudson Miguel de Vasconcelos, 48 anos, teve 90% de seu corpo incendiado e não resistiu aos gravíssimos ferimentos. Hudson era o diretor da escola estadual do distrito de São Simão do Rio Preto, zona rural de Simonésia.

O crime

Segundo informações de testemunhas, Hudson e um grupo pessoas estavam no clube assistindo aos jogos da Copa do Mundo quando o autor se aproximou por trás carregando um vasilhame com gasolina. Ele jogou o líquido sobre a vítima e ateou fogo imediatamente. O autor fugiu a pé.

Populares arrancaram as roupas da vítima em chamas e debelaram o fogo. Ele foi socorrido ao posto de saúde de Simonésia e posteriormente transferido para o Hospital César Leite em Manhuaçu por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Hudson não resistiu às queimaduras e faleceu na manhã de sábado (10).

Diligências

Durante todo o final de semana, a Polícia Militar realizou diligências em busca do autor do crime de homicídio, que vitimou Hudson, que também era presidente do clube São Simão, com o objetivo de dar uma resposta ao crime e efetuar a prisão do autor.

Algumas denúncias chegaram à PM, que montou uma operação já no sábado (10) no córrego Bom Jardim, próximo ao distrito de Dom Corrêa, em Manhuaçu. Contudo, quando os militares se aproximavam da residência onde o autor estava escondido, ele saiu correndo pelo terreiro até chegar em uma mata, onde entrou e não foi mais visto.

Desde então as equipes da PM permaneceram na região em rastreamento e cerco às matas por onde o autor se embrenhou.

E na noite de domingo (11) outra denúncia chegou para as equipes de inteligência do 11º BPM, dando conta que o autor teria rompido o perímetro guardado pelas equipes da PM e teria fugido e se escondido em uma residência, localizada na rua Santa Cruz, em São Sebastião do Sacramento, em Manhuaçu, povoado que fica relativamente próximo a zona rural onde o autor havia fugido no sábado.

Prisão do autor

Em consequência às denúncias, a PM planejou mais uma vez uma intervenção, cercando o imóvel denunciado já no início da madrugada desta segunda-feira (12).

O autor, ao perceber a presença das equipes, tentou novamente fugir pelos fundos da residência, sendo contido pelos militares, quando tentava pular o muro.

Em virtude do grande esforço das equipes da Polícia Militar, em diligências ininterruptas, o autor de 38 anos foi preso ainda em flagrante delito.

Após ser questionado sobre o crime, o autor confessou que praticou o crime, pois a vítima havia cuspido no seu rosto por duas vezes, quando o autor foi fazer uma reclamação sobre o preço da cerveja que estava sendo vendida no bar do Clube São Simão. Na sequência o autor relatou que saiu do bar se apossou de um galão de gasolina e o jogou na vítima e ateou fogo.

O autor foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil ficando a cargo da Polícia Judiciária as demais providências.

Pelo crime de favorecimento pessoal que praticou ao esconder o autor, o morador da residência também foi preso pela PM.