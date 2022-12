Ossada humana encontrada no córrego São Silvestre

CARATINGA – Uma ossada humana foi encontrada nessa sexta-feira(9) no córrego São Silvestre, zona rural de Caratinga

De acordo com o tenente Danilo, a Polícia Militar foi acionada por um morador do córrego São Silvestre, informando que estava procurando um gado em sua propriedade, momento em que próximo à mata localizou uma ossada humana. O morador acionou a Polícia Militar, que chegando ao local constatou que havia um crânio e outras partes de uma de ossada humana.

“No local havia também uma bermuda, tudo indica que seja masculina, o local foi preservado, e perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe. A ossada foi recolhida pela funerária e a Polícia Civil dará andamento às investigações”, explicou o tenente Danilo.