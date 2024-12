Presidente do TJMG recebe visita de comitiva da Comarca de Caratinga

Na reunião, títulos de cidadania honorária foram entregues a desembargadores do Tribunal

CARATINGA – Uma comitiva da Comarca de Caratinga foi recebida, nesta quinta-feira (12), pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior. O encontro tratou de informações referentes à prestação jurisdicional da região e contou, ainda, com a entrega de títulos de cidadania honorária de Caratinga a desembargadores do TJMG.

A comitiva foi formada pelo juiz da 2ª Vara Criminal e da Juventude e diretor do Foro da Comarca de Caratinga, Jorge Arbex Bueno; pelo juiz da 3ª Vara Cível e coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Comarca, Anderson Fábio Nogueira Alves; pelo juiz da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais, Consuelo Silveira Neto; pelo presidente da Subseção Caratinga da Ordem dos Advogados – Seção Minas Gerais (OAB/MG), Samuel André Carlos Franco; pela secretária-geral da Subseção Caratinga da OAB-MG, Daniele Ferreira de Faria; pela tesoureira da Subseção Caratinga da OAB-MG, Adelaide de Paula Reis Lievore; e pelo presidente da Câmara Municipal de Caratinga, vereador José Cordeiro de Oliveira.

O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior, ressaltou que a visita da comitiva teve como objetivo tratar da melhoria da prestação jurisdicional na comarca. “Vamos avaliar as demandas e decidir de acordo com critérios técnicos e à luz da nossa realidade orçamentária e financeira”, disse.

Segundo o juiz diretor do Foro de Caratinga, Jorge Arbex Bueno, a comarca atende a 11 municípios e tem uma crescente distribuição de processos. “O presidente sempre foi muito sensível a essas causas. Nós conseguimos mostrar, objetivamente, nossa necessidade, e ele acolheu a situação de forma tranquila e ponderada”, afirmou.

Cidadania honorária

Para homenagear personalidades que tenham prestado serviços relevantes à cidade de Caratinga, o presidente da Câmara Municipal, vereador José Cordeiro de Oliveira, entregou títulos de cidadania honorária ao presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior; ao superintendente de Obras e Gestão Predial do TJMG, desembargador Ronaldo Claret de Moraes; e aos desembargadores do TJMG Carlos Roberto de Faria; Fábio Torres de Sousa; Fernando Vasconcelos Lins; José de Carvalho Barbosa; Newton Teixeira Carvalho; e Walner Barbosa Milward de Azevedo.

O presidente Corrêa Junior afirmou ser uma honra receber a homenagem ao lado de “ilustres desembargadores, um sinal que esse reconhecimento é ao Poder Judiciário e ao Tribunal de Justiça”.

O presidente da Câmara Municipal de Caratinga, vereador José Cordeiro de Oliveira, afirmou que a honraria destinada aos magistrados do TJMG foi votada por unanimidade pelo plenário, representando uma homenagem àqueles que “fizeram um excelente trabalho e engrandeceram a nossa cidade em 2024”.

Presenças

Também participaram do encontro o corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Estevão Lucchesi de Carvalho; o superintendente administrativo adjunto, desembargador Vicente de Oliveira Silva; o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis), juiz Luiz Carlos Rezende e Santos; o superintendente adjunto da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (Ejef) e vice-presidente sociocultural-esportivo da Amagis, desembargador Maurício Pinto Ferreira; os desembargadores do TJMG José Eustáquio Lucas Pereira e Marcelo Pereira da Silva; a juíza auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça Cláudia Luciene Silva Oliveira; o secretário-geral da OAB/MG, Sanders Barão Alves Augusto; e o advogado Marcos Lincoln Padilha dos Santos.