12ª RPM presta homenagem a personalidades que colaboram com a instituição

Magistrado Consuelo Silveira Neto foi condecorado em virtude de sua atuação na comarca de Caratinga

IPATINGA – A 12ª Região de Polícia Militar (12ª RPM) celebrou, durante uma cerimônia nessa terça-feira (10), no Clube dos Pioneiros da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI), os seus 20 anos de fundação. A unidade, sediada em Ipatinga, é responsável pelo policiamento em 97 municípios de Minas Gerais.

Criada em 2004 com o objetivo de qualificar a gestão administrativa e operacional da segurança pública na região, a 12ª RPM reúne sete unidades operacionais: 11º Batalhão de Polícia Militar (Manhuaçu), 14º Batalhão de Polícia Militar (Ipatinga), 26º Batalhão de Polícia Militar (Itabira), 58º Batalhão de Polícia Militar (Coronel Fabriciano), 62º Batalhão de Polícia Militar (Caratinga), 17ª Companhia de Polícia Militar Independente (João Monlevade) e 21ª Companhia de Polícia Militar Independente (Ponte Nova), além de uma unidade administrativa, o Estado-Maior.

Durante a cerimônia, o comandante da 12ª RPM, coronel Márcio Roberto de Sousa, destacou os avanços conquistados pela unidade ao longo desses 20 anos, ressaltando o comprometimento, a sabedoria e a coragem dos comandantes que estiveram à frente dos trabalhos.

A solenidade contou ainda com a homenagem aos chefes do Estado-Maior da 12ª RPM, aos comandantes das unidades que integram a região, bem como a personalidades e empresas que atuaram em parceria com a instituição durante esses 20 anos. Além disso, foram condecorados policiais militares e servidores civis que se destacaram no cumprimento de suas atividades operacionais, administrativas, pedagógicas e como motoristas padrão. O magistrado Consuelo Silveira Neto foi um dos condecorados. A homenagem se deu em virtude de sua atuação na comarca de Caratinga.

MEDALHA DE MÉRITO MILITAR – GRAU OURO

UNIDADE P/G AGRACIADO 12ª RPM 3º SGT PM GLADSTON BARBOSA

TROFÉU 12ª RPM – 20 ANOS – COMANDANTES

P/G AGRACIADO PERÍODO CEL GERALDO HENRIQUE GUIMARÃES DA SILVA 03FEV2009 A 07FEV2013 CEL EDVANIO ROSA CARNEIRO 12FEV2015 A 07FEV2018 CEL SÉRVIO TÚLIO MARIANO SALAZAR 05FEV2019 A 01FEV2021 CEL JULIANO FÁBIO LEMOS DIAS 18JAN2022 A 30MAI2024

TROFÉU 12ª RPM – 20 ANOS

COMANDANTES DE UNIDADES

P/G AGRACIADO UNIDADE TEN CEL ERBERT EVANGELISTA AMÂNCIO DE SOUZA CMT 14º BPM TEN CEL FÁBIO BARCELOS DE BARROS CMT 26º BPM TEN CEL FABRÍCIO PEREIRA SILVA CMT 58º BPM TEN CEL EDIVALDO RAMOS FERNANDES CHEFE EM/12ªRPM TEN CEL WESLEY FLÁVIO SOARES CMT 11º BPM TEN CEL GUSTAVO GOMES DE MELO CMT 62º BPM MAJ MACIEL SILVA OLIVEIRA CMT 21ª CIA PM IND MAJ RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA CMT 17ª CIA PM IND

TROFÉU 12ª RPM – 20 ANOS

CHEFES DO ESTADO MAIOR

P/G AGRACIADO PERÍODO ASSINATURA TEN CEL ERBERT EVANGELISTA AMÂNCIO DE SOUZA 02JAN2018 A 07JAN2022 CEL LUIZ ALLAN CARVALHAES SOARES DE SOUZA 07JAN2022 A 11MAR2022 TEN CEL ADEMIR DIAS CARDOSO 19ABR2022 A 28DEZ2023 CEL MÁRCIO ROBERTO DE SOUSA 29DEZ2023 A 30MAI/2024

TROFÉU 12ª RPM – 20 ANOS – PARCEIROS

AGRACIADO GUSTAVO MORAES NUNES – PREFEITO DE IPATINGA DR. GILMARO ALVES PEREIRA – CHEFE DO 12º DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DR. ANTÔNIO AUGUSTO CALAES DE OLIVEIRA – JUIZ DE DIREITO DE IPATINGA CONSUELO SILVEIRA NETO – JUIZ DE DIREITO DE CARATINGA DR. ADOLFO JACOB – PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DR. BRUNO SCHIAVO CRUZ – PROMOTOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO GAECO IPATINGA DR. DIOGO CABRAL GIORDANO GARIOS – PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CEL FABRICIANO CEL QOR JOSÉ VITORIANO DA CUNHA FILHO – DIRETOR DO NÚCLEO DA UMMG – IPATINGA TEN CEL BM JANINE GONÇALVES DE FARIA ROCHA – CMT DO 11º BATALHÃO DE BOMBEIROS RODRIGO JÚLIO DOS SANTOS – VEREADOR DE MANHUAÇU MARCELO CHARA – PRESIDENTE DA USIMINAS TAKASHI NAKAJIMA – PRESIDENTE DA CENIBRA FREDERICO AYRES LIMA – PRESIDENTE DA APERAM MÁRCIO GONTIJO – DIRETOR DE FERROSOS DA BEMISA JOAQUIM CÂNDIDO FERREIRA – PRESIDENTE DA AAPI JOÃO BATISTA ALVES – PRESIDENTE DA FIEMG REGIONAL VALE DO AÇO EDUARDO ANTÔNIO DE PINHO – PROPRIETÁRIO DA PATTY PAINÉIS ISRAEL DE PAULA FERREIRA – CEO DA TUDOBOM COMERCIAL LTDA PASTOR EDSON BERNARDINO DA PAIXÃO – CAPELÃO JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO – CERIMONIALISTA E COLUNISTA SOCIAL

DESTAQUE PROFISSIONAL – 2º SEMESTRE DE 2024