Prefeitura vai pavimentar trecho da estrada São João do Jacutinga a Patrocínio

CARATINGA- Após anunciar obras na estrada que liga o distrito de Santa Efigênia a MG-425, a Prefeitura de Caratinga também abriu processo de licitação para contratar empresa que realizará a pavimentação de 2,30 km do trecho São João do Jacutinga a Patrocínio, que fica na BR-474.

Para isso, o executivo realizou estudo, a fim de verificar o volume atual do tráfego na estrada. Foram realizadas contagens volumétricas direcionais nos dias 27, 28, 29 de dezembro de 2022, de segunda a quarta-feira, entre 5 e 19h durante 14 horas/dia, em todos os movimentos da ligação.

A partir das contagens efetuadas foram verificadas as horas de pico da manhã e da tarde, considerando os três dias pesquisados, observando-se que as horas mais carregadas foram entre 7h e 8h e das 17h às 18h, ambas no dia 23 de dezembro. Os resultados, em termos de determinação das horas de pico foram os mesmos, tanto em termos de volume normal, como em termos de somatório em unidades de carro de passeio (UCP).

De acordo com o documento apresentado pela equipe de engenharia da prefeitura, o objetivo é melhorar o acesso, mantendo as características técnicas compatíveis com o DNIT, para terrenos montanhosos, velocidade de 80 km/h. A seção projetada é composta de uma pista por sentido, ambas com 3,0 m de largura, sem acostamento, com sarjetas.

A prefeitura também considerou que o distrito de Patrocínio é de vital importância para o crescimento e desenvolvimento da região, na produção de café, leite e demais itens do Agronegócio. Ainda acrescentou que o atual traçado da BR-474, principal ligação entre a cidade de Ipanema e a cidade de Caratinga, entre o km 110,5 e o km 118, encontra-se sem pavimentação, devido ao fato de a BR estar em uma área de reserva particular do patrimônio natural (RPPN), área remanescente da Mata Atlântica. “O trabalho em questão visa pavimentar o trecho que liga o distrito de São João do Jacutinga a Patrocínio de Caratinga, totalizando 2,30KM, cerca de 60% do trecho”.

O valor global previsto para execução da obra é de R$ 3.900.526,52 (três milhões, novecentos mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos).