Criança morre após cair de prédio no Rio de Janeiro

Uma criança morreu nesse domingo (26) após cair da janela de um prédio na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a PM, a criança estava sozinha no apartamento, localizado no bairro Andaraí, com seu irmão de 9 anos. Até o fechamento desse texto não havia informações sobre seus responsáveis.

Uma equipe da UPP Andaraí foi acionada e encontrou a criança com “aproximadamente 7 anos” no chão. O Corpo de Bombeiros também foi ao local e constatou o óbito.

As autoridades investigam agora se houve abandono de incapaz com resultado de morte. O caso foi registrado na 20ª DP.

