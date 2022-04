Prefeitura justifica corte de árvores na Avenida Ana Pena de Faria

Conforme o executivo, as raízes estavam destruindo as redes pluvial e de esgoto, colocando em risco moradias e pessoas, além de provocando “severa inundação”

CARATINGA- Após os constantes problemas registrados na Avenida Ana Pena de Faria, com esgoto a céu aberto devido a uma rede pluvial entupida, a Prefeitura de Caratinga deu início a algumas obras, incluindo o corte de árvores do canteiro central, o que tem gerado questionamentos e polêmica entre os moradores, principalmente, se tratando de questões ambientais.

Em resposta à reportagem, a Prefeitura de Caratinga disse que a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos necessitou fazer a supressão das árvores “que foram plantadas sobre as manilhas da rede pluvial, sem devido planejamento, uma vez que as suas raízes estão destruindo a referida rede pluvial, redes de esgoto, colocando em risco moradias e pessoas, e provocando uma severa inundação no logradouro público”.

A Prefeitura ainda disse que está tomando todos os cuidados “no sentido de executar um projeto estrutural, arquitetônico e paisagístico, que, além de resolver o problema de captação das águas pluviais, regularização das redes de esgoto, acabar com as inundações no local, ainda vai permitir maior qualidade de vida para os moradores”.

A equipe afirmou que está desenvolvendo projeto de arborização para “mitigar e compensar” os exemplares suprimidos e cumprir orientação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que emitiu licença ambiental para realização da referida intervenção.