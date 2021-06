Prefeitura de Ubaporanga inaugura nova sede do Cras

UBASPORANGA – A Prefeitura de Ubaporanga, através da Secretaria de Assistência Social, inaugurou nesta última sexta-feira (25), a nova sede do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) na rua Major Alexandrino. A nova sede tem salas projetadas para dar mais conforto aos usuários dos serviços sociais.

De acordo com prefeito Gleydson Delfino, a nova sede possibilitará melhor qualidade do atendimento e consequentemente maior oferta de serviços. “Nossa equipe administrativa está se esforçando para melhorar a rede socioassistencial da cidade. A assistência social vem se fortalecendo no município. Estamos promovendo alterações e adequações em nossa unidade, com um olhar especial para aquelas pessoas que mais necessitam do poder público”, disse o prefeito Gleydson.

O vice-prefeito Ailton Barbosa ressaltou a importância dos centros de referência. “Nós queremos garantir um espaço social para que as pessoas possam vir buscar informação e que possam ter um encaminhamento digno, com qualidade e respeito. Mesmo com as dificuldades financeiras que o país está enfrentando, estamos fazendo esforço para entregar os serviços à comunidade”, explicou.

Assessoria de Comunicação