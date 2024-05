Prefeitura de Inhapim inicia obras de calçamento e drenagem pluvial no Córrego dos Brás

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim iniciou nessa semana as obras de calçamento e drenagem pluvial na serra de acesso ao Córrego dos Brás, logo após a ponte “Oliveiros José da Silveira”, construída no primeiro mandato do prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”.

Acompanhado do vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, e do líder da comunidade Nilsinho dos Brás, o prefeito Marcinho esteve vistoriando e acompanhando o início das obras. Os servidores da empresa contratada trabalham na instalação dos meios-fios, já os servidores do município, na abertura e nivelamento do trecho da serra que receberá a pavimentação.

Segundo o líder comunitário Nilsinho dos Brás, a realização do calçamento desta serra e também das Laranjeiras resolverá boa parte dos problemas de locomoção que os moradores do enfrentam no período chuvoso. “Graças ao trabalho e sensibilidade do nosso prefeito Marcinho e do vice-prefeito Sandro da Saúde podemos comemorar o início das obras de calçamento aqui da serra na estrada principal de acesso a nossa comunidade. Eu sou testemunha que eles ouvem as demandas da população, não prometem a obra, mas firmam o compromisso de lutar pela realização dela, e aqui no Córrego dos Brás não foi diferente, firmaram o compromisso de buscar os recursos necessários para realização desta obra, assim como fizeram com a ponte de concreto e vigas metálicas construída no primeiro mandato de sua gestão. É uma alegria muito grande, só tenho a agradecer em nome de todos nós moradores”, agradeceu.

O prefeito Marcinho explicou que os recursos que possibilitaram a realização da obra são provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado federal Mauro Ribeiro Lopes. “Minha gratidão ao nosso ex-deputado federal Mauro Lopes que destinou os recursos necessários para realizarmos uma série de obras em nosso município, cumprindo compromissos assumidos por mim e pelo vice-prefeito Sandro da Saúde com calçamento e drenagem pluvial aqui na serra de acesso a comunidade do Córrego dos Brás, Vila do Randolfo no Córrego São Silvestre, pavimentação de mais uma rua na Vila Marques e na Serra dos Granatos na estrada principal de acesso ao distrito de Santo Antônio do Alegre”, destacou o prefeito.

Assessoria de Comunicação