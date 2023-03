Prefeitura de Inhapim entrega novos uniformes para equipe de limpeza urbana e rural

CARATINGA – Na tarde desta última segunda-feira (27), os servidores públicos da divisão de limpeza urbana e rural receberam das mãos do secretário de Obras, Welisson Abrantes Martins e do supervisor Forlan Júnior da Silva, os novos uniformes para serem utilizados no desempenho das suas funções laborais.

Conforme explicou o supervisor da divisão de limpeza urbana e rural do município, a iniciativa de entregar um kit com dois pares de uniforme proporciona mais segurança e proteção aos servidores. “Nossos colegas de trabalho são servidores que têm uma grande responsabilidade de cuidar da limpeza pública do município, nosso compromisso é dar todo o suporte necessário para que eles possam realizar bem o trabalho”, informou.

Os uniformes vão auxiliar na identificação, localização e no conforto dos funcionários. A prática do uso de uniforme se tornou importante e de obrigação por ser uma forma de segurança de acordo com cada atividade exercida, principalmente com os equipamentos de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) “Além de transmitirem profissionalismo, organização, higiene e também seriedade, que é o que a prefeitura de Inhapim se propõe a prestar a todos. O uso do uniforme pelos nossos valentes profissionais da limpeza urbana e rural ainda contribui com o funcionário na economia de roupas próprias para o exercício de suas atividades”, disse Welisson Martins, secretário de Obras.

Assessoria de Comunicação