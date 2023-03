Polícia Militar Rodoviária prende homem por receptação de veículo

IPANEMA- Durante operação e patrulhamento pela rodovia BR-474 no KM 90 em Ipanema a Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo saveiro, placas EZI-8A72, do município de Contagem. O condutor de 25 anos apresentou Carteira Nacional de Habilitação e documento do veículo em dia.

Durante técnicas de identificação veicular, foi constado que o veículo apresentava adulterações nos sinais identificadores. Diante dessa suspeita, os militares perceberam que o veículo pertencia a loja “BH Motos” localizada na cidade de Contagem. Realizado contato com o proprietário da referida, ele disse por telefone que seu veículo estava estacionado em frente sua empresa, e mandou fotos.

Diante dessas evidências, a Polícia Militar Rodoviária conseguiu localizar o verdadeiro veículo por meio do número de chassi, que remetia a um veículo placa QOR-8074, que tinha as mesmas características do veículo abordado, contendo para esse veículo sinalização de queixa furto na cidade de São Paulo em 5 de dezembro de 2020.

O suspeito qualificado como autor, apresentou-se como sendo proprietário do veículo e estava de carona no veículo por não possuir habilitação para dirigir.Ele informou que comprou o veículo de um cidadão de nome João Cláudio, que reside de Ipatinga, após esse ter anunciado o veículo no facebook. O homem disse ainda que comprou o veículo pelo valor de R$ 50 mil.

O suspeito foi preso por receptação, e o veículo recuperado foi apreendido e removido ao pátio da empresa credenciada.