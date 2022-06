Prefeitura de Imbé de Minas inaugura posto de identificação civil para emissão de documentos no município

Antes, os imbeenses se deslocavam para outras cidades; evento contou as presenças do prefeito Batista, do delegado regional da Polícia Civil de Caratinga Ivan Sales e de lideranças locais

Evento contou com as presenças do prefeito Batista, do delegado regional da Polícia Civil de Caratinga Ivan Sales e de lideranças locais

IMBÉ DE MINAS – Para facilitar a vida dos imbeenses e valorizar o município, a Prefeitura de Imbé de Minas, em parceria com a Polícia Civil, inaugurou, terça-feira (31/05), o Posto de Identificação Civil 2475-9.

No evento de inauguração estiveram presentes o prefeito Municipal, Batista; o delegado regional da Polícia Civil de Caratinga, Ivan Lopes Sales; os secretários municipais Olencar Barbosa, Maxwell Amâncio, Kézia Cruz, Graciele Barros e Carlos Pereira; os representantes da Câmara Municipal, Sinval Martins e Moisés Melo, e o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, José Manoel.

Antes da abertura do Posto, os imbeenses que precisavam da emissão de documentos se deslocavam para outros munícipios, custando tempo e dinheiro numa tarefa simples. “Agora, a Prefeitura de Imbé de Minas proporciona mais agilidade e menos burocracia”, afirma o prefeito Batista.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Ivan Lopes Sales, a iniciativa vai além da emissão de documentos. “A Polícia Civil fica orgulhosa de proporcionar no município de Imbé o serviço de Identificação Civil. Quando o cidadão consegue ser identificado pelo Estado, isso proporciona a ele diversos outros serviços que o governo coloca à disposição”, resume.

A identificadora civil Núbia Soares destacou a importância da abertura do Posto de Identificação Civil. “É um ato tão valioso pro município quanto a construção de uma ponte ou uma obra de asfalto. Em todas elas, a Prefeitura valoriza o ser humano, a cidadania e a dignidade. Quando se tem a posse de um documento, como o RG, todos somos cidadãos, com direitos e deveres”, afirmou.

PRIMEIRA IDENTIDADE

O Posto de Identificação Civil 2475-9 está equipado com a mais moderna tecnologia para o atendimento ao cidadão nas emissões de primeira e segunda vias da Identidade no novo modelo e também da ficha de antecedentes criminais.

Outra inovação é que o documento de Identidade tem a confecção totalmente digital, dispensando o uso de tintamento nos dedos, foto 3×4 analógica e assinatura em papel. A identificação fotográfica é realizada durante a emissão. Já a escrita do nome do requente é realizada na mesa digitalizadora.

O novo modelo do RG permite o acréscimo de até 11 documentos pessoais, além do tipo sanguíneo, necessidades especiais e condições de saúde. Após a feitura do documento no Posto, o requerente recebe a nova Identidade no conforto da sua residência, em até cinco dias úteis, pelos Correios.

O primeiro documento feito no Posto de Identificação foi a primeira via da identidade de João Pedro Rodrigues Figueiredo, de dez anos, no dia da inauguração. Ele esteve acompanhado da mãe, Naiara Figueiredo, para o teste do sistema, que foi bem sucedido. “Essa é uma grande conquista pra nossa cidade. Fico feliz pelo empenho da Prefeitura em se preocupar em melhorar a vida dos cidadãos. Meu filho foi o primeiro a ter um documento feito aqui. Será o primeiro de muitos. As funcionárias Núbia Cristina, Jucilene Nonato e Fernanda Sabino estão de parabéns pelo atendimento”, disse Naiara.

Os serviços do Posto de Identificação Civil serão ofertados na Junta de Serviço Militar, localizada na Praça Manoel Joaquim Teodoro, ao lado do destacamento da Polícia Militar, de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 16h. Os atendimentos têm de ser agendados. A partir de segunda-feira (6/6), o cidadão pode marcar um horário.

Assessoria de Comunicação