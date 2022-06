Blogueiro Abatiá e o cantor sertanejo Guilherme no Conectados com Marcy Lopes

CARATINGA – O Conectados com Marcy Lopes recebeu mais dois convidados essa semana no Diário Cast. Em clima de muita descontração, o blogueiro Abatiá Silva e o cantor sertanejo Guilherme Batista puderam falar de diversos assuntos com a apresentadora Marcy Lopes, que deixaram o programa muito divertido.

Decepções amorosas, melhores baladas, músicas que mais curtem, artistas preferidos, cantadas que funcionam na noite e muito mais.

Mas teve assunto sério também como a opinião dos entrevistados sobre o uso do cigarro eletrônico e até que ponto compensam os procedimentos estéticos para ter uma beleza padrão.

E claro que os convidados curtiram muito as perguntas da “caixa misteriosa”, onde mesmo não sabendo qual é a pergunta, por mais embaraçosa que seja, a resposta precisa ser dada.

Abatiá contou que está curtindo as baladas mais que nunca, depois que a pandemia diminuiu, e o cantor Guilherme Batista falou do lançamento de seu DVD e de sua música de trabalho, “SuperEx”. Para conferir tudo que aconteceu no programa, basta acessar as plataformas digitais do DIÁRIO DE CARATINGA, Facebook, YouTube e Instagram.

O Conectados com Marcy Lopes conta com as parcerias do hotel GO IN e do SR. Açaíteria e Hamburgueria e Regis Pizzaria Caratinga.