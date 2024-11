Prefeitura de Caratinga destaca providências para instalação de campus do Instituto Federal

CARATINGA- Caratinga acaba de dar um passo decisivo para a implantação de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste).

Na busca de alternativas para a instalação do campus na cidade, o IF Sudeste MG considerou duas opções: uma que possibilitasse o início imediato das atividades e outra para a construção de uma nova sede. Em entrevista ao DIÁRIO em setembro deste ano, o IF Sudeste relatou dificuldades para disponibilização de um local adequado, mas, uma reunião realizada na última semana apresentou solução para o impasse.

Participaram o diretor do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de Caratinga, Jhonatan Marcelino; o prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira de Oliveira e o presidente executivo da Rede de Ensino Doctum, Pedro Leitão.

Jhonatan destacou que o Instituto teve um retorno satisfatório da Prefeitura para um local adequado que possa abrigar o projeto. “Discutimos sobre a implantação do campus Caratinga, saio da prefeitura com respostas muito positivas sobre a implantação de um espaço provisório, já com a certeza desse espaço, também do espaço permanente que foi o entrave que nós tivemos até então”.

Pedro Leitão, que tem acompanhado todo o processo de implantação e se mobilizou desde o início para que Caratinga receba o campus, destacou suas expectativas. “A convite do Dr. Welington estou aqui junto com o Jhonatan, que está representando toda equipe do Instituto Federal e a gente tá muito feliz aqui que nessa mesa da reunião Dr. Welington deu todas as garantias e tirou todos os entraves para que a gente possa fazer a instalação do Instituto Federal, tanto na área provisória quanto na área definitiva. Quero aqui de público agradecer a presteza da prefeitura, do Dr. Welington, que foi sensível à questão e agora a gente tá aqui na mesma mesa colocando o interesse da cidade em primeiro lugar”.

O prefeito Dr. Welington destacou que a Prefeitura está engajada para o apoio necessário à implantação e citou o esforço para o bem comum. “Agradeço ao Pedro, o Jonathan e a equipe que estiveram conosco discutindo um assunto de suma importância. Pedro desde o início tem trabalhado para que isso acontecesse e a gente fica muito feliz por isso, tem demonstrado que independentemente de questão política é questão social, de trazer benefícios pro município e me deixa muito envaidecido saber que você abraçou a causa, tem corrido atrás, nós acompanhamos a sua a sua peregrinação por Brasília na busca d que pudesse resolver de forma mais rápida e foi através da uma conversa que nós tivemos recentemente que resolvi tomar pé da situação e percebi que faltava muito pouco, por tudo aquilo que já tinha sido feito para que isso acontecesse. Estamos extremamente felizes e satisfeitos por sairmos dessa reunião com a questão resolvida, espaço para instalação ainda que provisória do Instituto já está devidamente estabelecido. O espaço para construção definitiva da sede do Instituto também já está definido, a Prefeitura irá adotar todos os mecanismos necessários e legais para que e isso se viabilize de forma mais rápida. Acredito que em poucos dias já estaremos com isso pronto e a documentação nas mãos, para que realmente tenhamos a instalação do tão sonhado Instituto Federal no nosso município”.