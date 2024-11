Homem fica gravemente ferido em acidente de trabalho

CARATINGA – Por volta das 9h dessa terça-feira(19), o Corpo de Bombeiro Militar recebeu um chamado relatando que havia desabado um telhado sobre duas pessoas, na BR-116, próximo à balança de pesagem de veículos.

Segundo o sargento Jonieldis, que esteve à frente da ocorrência, o local era um ambiente onde uma empresa estava realizando um trabalho de uma colocação de uma treliça numa estrutura metálica, quando teve um problema ela e começou a cair.

Um trabalhador estava em um andaime de aproximadamente 20 metros, e a treliça veio a atingi-lo. O homem ficou ferido, preso no andaime e dois colegas de trabalho estavam o estabilizando. “O Corpo de Bombeiro chegou ao local, encontrou uma situação complexa e numa ação rápida e técnica fez a descida dessa vítima, com suspeita de traumatismo craniano, ela foi imobilizada e transportada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora”, disse o sargento.

Ainda de acordo com o sargento Jonieldis, no momento em que os bombeiros chegaram, o homem não estava usando equipamentos de segurança do trabalho. “O trabalho que envolve principalmente alturas, o funcionário deve estar equipado e paramentado, e capacitado”, finalizou o Jonieldis.