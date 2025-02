Prefeitos se unem para implantação do Instituto Federal em Caratinga

Dr. Giovanni, de Caratinga e Batista do Sindicato, de Imbé de Minas, estiveram no MEC para tratar do assunto

DA REDAÇÃO- Uma reunião na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) tratou de ações importantes para a implantação do campus do Instituto Federal em Caratinga.

Participaram os prefeitos Dr. Giovanni, de Caratinga; Batista do Sindicato, de Imbé de Minas e Geraldo da Saúde, de Alvarenga; o deputado federal Leonardo Monteiro e o ministro de Estado da Educação Camilo Santana.

Em março de 2024, o Governador Federal confirmou a instalação de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste). Já no mês de maio, representantes da instituição visitaram a cidade avaliando possíveis imóveis. São mais de 40 cursos técnicos integrados e subsequentes, 30 superiores, além de pós-graduações e cursos de formação inicial e continuada.

O prefeito Dr. Giovanni desatacou que as tratativas estão avançadas para implantação do Instituto em Caratinga. “Estamos empenhados na implantação do Instituto Federal em Caratinga. Agora vai sair do papel, será uma realidade. A Prefeitura está fazendo de tudo para que esse Instituto comece a funcionar ainda neste ano dentro do nosso município. E quem será beneficiado? O nosso povo, a nossa região. É Caratinga, vivendo um novo tempo”.