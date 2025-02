Divulgado cronograma de coleta de lixo

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga divulgou nesta semana o cronograma atualizado da coleta de lixo no município. A iniciativa busca garantir maior eficiência no serviço e orientar a população sobre os horários em que os caminhões de coleta passam em cada região.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Antonio Reis, a atualização do cronograma foi realizada em parceria com a empresa responsável pela coleta. “Iniciamos um novo tempo aqui no município e estamos buscando implementar continuamente melhorias no nosso serviço e a implementação das melhores práticas ambientais. Sobre a coleta, solicitamos à empresa contratada que nos fornecesse o cronograma atualizado das rotas e horários em que o caminhão de lixo passa na rua. Esses horários são os que estão sendo atualmente executados pela empresa”, explicou o secretário.

Antonio Reis destacou ainda a importância da colaboração da população para que o serviço funcione de maneira eficiente. “Solicitamos o auxílio e a compreensão da população para que fique atenta aos horários em que os caminhões vão passar na rua de vocês, para que faça o depósito do resíduo um pouco antes do horário em que estiver estabelecido”, afirmou.

O secretário também reconheceu que algumas regiões necessitam de ajustes e anunciou medidas para melhorias futuras. “Sabemos que algumas regiões precisam de adaptação. E vamos hoje implementar um grupo de estudos para que a gente consiga melhorar em alguns bairros a frequência, os horários e estudarmos a melhor forma de prestar o serviço para a população”.

Além disso, ele alertou sobre a destinação correta de resíduos volumosos e entulhos, que não são recolhidos pela empresa contratada. “Importante lembrar que a empresa responsável pela coleta do resíduo domiciliar não coleta este material. Então pedimos a gentileza para que a população não faça o depósito desses resíduos na rua”, reforçou.

Por fim, Antonio Reis agradeceu à população e reiterou a necessidade de cooperação para manter a cidade mais limpa. “Agradecemos a toda a população e pedimos o auxílio e a compreensão para que fiquem atentos nos horários em que estabelecemos para as rotas. Vamos juntos construir Caratinga para um novo tempo”.

Confira o cronograma de coleta:

SEGUNDA À SÁBADO

– Floresta: 18:00 – 19:40

– Rafael José de Lima: 19:40 – 21:05

– Pref. Milton Chagas: 22:30 – 23:00

– Santa Zita: 23:00 – 00:15

– Esplanada: 00:15 – 01:15

– Limoeiro/Floresta: 07:20 – 08:00

– Parte do Centro: 08:00 – 08:50

– Santo Antônio: 08:00-9:00

– Maria da Glória: 08:50 – 11:45

– Nossa Sra. Aparecida I e II: 12:45 – 15:50

– CASU – Esplanada: 07:30 – 07:50

– Salatiel/Av. Dário Grossi: 07:50 – 12:10

– B. das Graças/Zacarias: 13:10 – 16:00

– Morro do Escorpião/Anápolis: 07:30 – 11:45

– Dr. Eduardo/Santa Cruz/Esperança: 13:20 – 15:30

– Aldo Maria/Centro/Dário Grossi: 17:55 – 21:00

– Morro do Escorpião/Centro: 21:50 – 01:30

– Anápolis/Dr. Eduardo: 07:40 – 11:55

– Morro do Escorpião/ Dário Grossi / Rodoviários:

13:30 – 15:50

SEGUNDA-FEIRA

– Patrocínio de Caratinga: 18:40 – 19:35

– São João do Jacutinga: 19:35 – 20:20

– Santo Antônio do Manhuaçu:20:40 – 21:30

TERÇA-FEIRA

– Loteamento Tãozinho Vilela: 10:00 – 11:30

– Porto Seguro: 18:35 – 20:00

– Próximo a Ipatinga: 20:00 – 21:30

QUARTA-FEIRA

– Sapucaia/Dom Lara: 17:10 – 19:05

– Dom Modesto: 19:45 – 20:40

– Santa Efigênia: 20:40 – 21:30

QUINTA-FEIRA

– Nutrícia: 17:00 – 17:30

– São Cândido: 18:30 – 22:15

SEXTA-FEIRA

– Loteamento Tãozinho Vilela: 10:00 – 11:30

– Santa Luzia/Presídio APC: 17:00 – 22:00

SÁBADO

– Porto Seguro/Próximo Ipatinga: 16:15 – 21:00