Prefeito e vice acompanham obras de manutenção das estradas em Vermelho Novo

DA REDAÇÃO- O prefeito Zé Boneizinho (PATRIOTA) e seu vice Vinícius do Lino (PATRIOTA) estão acompanhando de perto as obras de melhorias nas estradas vicinais de Vermelho Novo. Recentemente, os representantes do executivo visitaram as obras na estrada de acesso ao Córrego dos Lucianos.

Conforme Zé Boneizinho, o trabalho está sendo realizado de forma a garantir durabilidade e qualidade nas estradas, proporcionando maior segurança e conforto no direito de ir e vir dos cidadãos vermelhenses. “Aqui estamos fazendo um grande trabalho com aplicação da escória na estrada com compactação, temos o rolo agora também. O acabamento da estrada está muito bom. Graças a Deus o município embalou para ter estrada de qualidade com transporte de qualidade para nossas crianças. Fazemos um grande trabalho aqui com o vice-prefeito Vinícius, Walace secretário de Obras. Lembrando que não esquecemos de nenhuma comunidade, nosso trabalho vai chegar em todas as comunidades, devagar e sempre, não vai parar, pode confiar todo mundo”.

Vinícius do Lino ressalta que a Administração também se preocupa com o período chuvoso e a necessidade de deslocamento da população. “Estamos dando continuidade ao trabalho, com a máquina trabalhando, fazendo tirada d’água, para na época das chuvas a água não atrapalhar nossa estrada e fazendo terraplanagem, usando todo maquinário que a gente tem, rolo, patrol, trator, caminhão pipa. O trabalho vai sendo feito de qualidade, terraplanagem mesmo. Pode contar que o trabalho será feito em todo o município. Vamos todos unidos por Vermelho Novo”.

O secretário de Obras Wallesson Oliveira enfatiza o trabalho que está sendo realizado nas estradas rurais do município. “Estamos fazendo aplicação da escória do jeito correto, usando uma grade para arar o rolo, temos duas opções hoje, o rolo liso e o pé de carneiro. E sempre o prefeito e o vice fazem o pedido especial de manter as estradas em boas condições e trafegabilidade para o transporte escolar e o produtor poder escoar sua produção sem problemas em tempo chuvoso”.