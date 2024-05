Prefeito de Inhapim participa da posse de coronel na Academia de Polícia Militar em Belo Horizonte

Coronel Luiz Faustino Marinho Junior, que é de Inhapim, e já trabalhou em Caratinga, assumiu a Academia de Polícia Militar

INHAPIM – O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, acompanhado do subcomandante da 288ª Companhia de Polícia Militar Inhapim, tenente Lucas Marliere, e do agente de comunicação social da prefeitura, Jorge Henrique de Moura, prestigiou a cerimônia da passagem de comando da Academia de Polícia Militar.

A cerimônia reuniu autoridades militares e civis, e teve à frente o comandante geral coronel Rodrigo Piassi, que presidiu a transmissão de comando, que agora é do coronel Luiz Faustino Marinho Junior, que é de Inhapim, e antes era de responsabilidade do coronel Eugênio Pascoal Da Cunha Valadares.

Durante a solenidade, houve a entrega do Emoldurado da Bandeira-Insígnia ao coronel Eugênio, como forma de reconhecer o valor de seu comando, por conduzir com maestria a Academia de Polícia Militar.

O coronel Piassi, concedeu um elogio individual ao coronel Eugênio pelos relevantes serviços prestados como comandante da Academia de Polícia Militar.

O prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde reconhecem o profissionalismo e dedicação ao educandário da segurança pública desempenhados pelo coronel Eugênio, que contribuiu de maneira inestimável para a formação dos militares, e deseja sucesso ao novo comandante, coronel Luiz Faustino Marinho Júnior.

AGENDA ESTENDIDA

Além de prestigiar a posse do amigo inhapinhense coronel Luiz Faustino Marinho Júnior, o prefeito Marcinho compareceu ao Cartório do 3º Ofício de Notas de Belo Horizonte para transmissão do imóvel pertencente ao município para o Estado de Minas Gerais onde está localizada a sede da 288º Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em Inhapim, permitindo que o ente estadual promova investimentos no local.

Assessoria de Comunicação