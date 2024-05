Alunos da Korion participam de competição em Itabira e conquistam medalhas

DA REDAÇÃO – No último final de semana, a equipe da Associação Korion de Desportos esteve representada na 2º Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo, realizado na cidade de Itabira, onde participaram mais de 1.000 atletas de várias cidades de Minas Gerais, e a Korion conquistou 12 medalhas. Os atletas da Korion foram coordenados pelo professor Weliton de Oliveira, faixa preta 2º DAN, e auxiliado pelo instrutor Jefferson Ramos, faixa vermelha ponta preta 1º GUB.

Agora a Korion se prepara para a próxima etapa a ser realizada no mês de agosto na cidade de Sete Lagoas e conta com colaboradores para se fazer presente.

Exames de faixa

Antes dessa competição, no mês de junho a Korion, terá eventos onde serão realizados em seus núcleos os exames de faixa para graduação de seus filiados, sendo em Bom Jesus do Galho, Sapucaia e Dom Lara. Estes exames serão coordenados pela professora Rosemeire Marçal, faixa preta 1º DAN.

No CRAS de Santa Bárbara do Leste, América Futebol Clube e Escola Líber também receberão exames, sendo coordenados pelo professor Weliton de Oliveira, faixa preta 2º DAN. Os núcleos de Ubaporanga e Academia Xtaing que são ministradas aulas pelo professor Jobi Ferreira, faixa preta 2º DAN, também terão esse tipo de exame.

E finalizando, os núcleos da Academia Esporte Fitness, Esporte Clube Caratinga e o Projeto Social “Cidadão do BEM”, em parceria com a Polícia Militar de Caratinga, Liga Caratinguense de Desportos e Associação Korion de Desportos, também recebem os exames de faixa. O projeto ‘Cidadão do BEM’ é coordenado pelos professores faixas preta 1º PON DAN, Caio Renato Anacleto e Thales Henrique Bagli, também instrutor infantil Kauã Victor Marinho, faixa vermelha ponta preta 1º GUB, sob a coordenação do Mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 6º DAN Internacional.

Medalhistas

Os atletas que conquistaram medalhas em Itabira são:

Medalhas de ouro: Bruno Gabriel da Silva, Mirian Marlene Loyola, Nicolas Silveira Fraga Rocha, Ana Luísa Lima Trigo, Hércules Silveira Rocha, Miguel Vitor Afonso e Bianca Prates de Souza.

Medalhas de prata: Francisco Ermelindo dos Santos, Antônio Gomes, Alexandre Freitas Neves, Maria Milward Pereira Leitão e Gabriel Maike Teodoro