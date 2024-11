Prefeito de Bugre comenta reeleição expressiva e projetos para o município

DA REDAÇÃO- Marcelio Costa (MDB) foi reeleito prefeito de Bugre com uma expressiva votação de quase 80%. Em sua nova gestão, ele se compromete a dar continuidade aos projetos que visam impulsionar o desenvolvimento do município. No podcast do DIÁRIO, Marcelio compartilhou as expectativas para os próximos quatro anos.

Ele relembrou sua primeira experiência como prefeito, eleito em 2020, em meio à pandemia de covid-19 e os desafios que venceu. “A gente tinha um desejo político. Fiquei internado com covid e, logo pós-pandemia, voltando desse processo de recuperação, já adentrei no período eleitoral. Fui candidato e fomos vitoriosos. Sofremos muito com as enchentes, perdemos muita coisa, estradas, obras já prontas que foram levadas. Muitos danos nos carros da prefeitura, tivemos essa dificuldade no início do mandato, mas, graças a Deus, muito trabalho, a união do grupo, apoio da Câmara de Vereadores que estava sempre junto, nossos deputados direcionando recursos, conseguimos recuperar e fizemos uma boa gestão”.

De acordo com Marcelio, a gestão foi voltada para as pessoas, em especial com medidas emergenciais para aquelas da zona rural que são as que mais sofrem pela distância da sede. “Demos muita ênfase a essa questão e acredito que a população viu esse trabalho, que tivemos esse zelo com a cidade, que respondeu isso a altura agora nas eleições deste ano”.

O prefeito celebra a reeleição com 2.824 votos, 79,86% dos votos válidos. “Foi a primeira vez na história que a gente teve uma eleição com a expressão de voto tão grande como agora. Credito isso muito ao trabalho que fizemos ao longo desses quatro anos à frente do município. E, sem dúvida, agora até com mais experiência, pessoas das quais a gente agregou também experiência compartilhada. Por exemplo, tivemos na cidade uma ação da Secretaria Municipal de Agricultura e com a força de vários técnicos, tivemos a introdução de Bugre na Rede Leste de Banco de Alimentos. Em alguns circuitos, como Circuito Mata Atlântica de Turismo. Começamos a implementar no município de Bugre o ICMS esportivo. O ICMS Cultural, que antes não havia e hoje fomos contemplados com quase 10 pontos de uma escala de 0 a 10. Inclusive estamos inaugurando o Centro Cultural Maria Maria”.

Outro objetivo é melhorar o acesso em mais estradas da zona rural. “Acho que é um marco do nosso governo Inclusive a gente foi, acho que carinhosamente apelidado pela oposição de ‘homem bloquete’, dado a tantas obras de calçamento que implementamos. Foi bacana porque o pessoal bateu exatamente aonde a gente tinha serviço para mostrar. Se coloque para a população que o que tá dando certo a gente vai aprimorar e o que ainda não tem vamos implementar”.

Marcelio reforça que 80 a 90% da economia de Bugre é movimentada pela agricultura. “Temos esse dever de dar ao produtor rural, condição de trabalho, para que ele possa fazer o seu melhor na produtividade. Um dos pontos principais para quem mora na zona rural é estrada, tem que ter acesso”.

O prefeito também pretende dar visibilidade à cultura e as tradições do município. “A feirinha é uma delícia, acontece quinzenalmente na Praça Francisco Weber, tem uma conotação de cultura e queremos agora colocar nela toda a parte produtiva. Tem muito produtor que quer vender o produto e não está tendo espaço. Vamos adequar as barraquinhas, já ganhamos um kit feira, e em 2025 já vamos trabalhar para o produtor que produza um queijo ou tem ovo que caipira, rapadura, verdura, enfim, possa trazer e colocar à venda na feirinha. E temos também as festas, esse ano fizemos a Festa do Produtor Rural com artistas de expressão nacional, foi um evento maravilhoso e ano que vem estamos programando um evento ainda maior e melhor, que o nosso povo merece”.

Se tratando de turismo, destaque para a Serra dos Bandeirantes que tem o projeto de um mirante. “A serra é, um xodó, um capítulo à parte pra nossa cidade, espaço maravilhoso. No meu mandato, a Prefeitura adquiriu esse terreno e hoje é um espaço público. Tem o mais bonito amanhecer, o mais belo pôr do sol que já vi. E as pessoas vão ter um espaço extremamente adequado com água, banheiro, uma estrutura que propicie o máximo de conforto. Temos também o projeto para melhorar a condição de acesso”.

A expectativa também é atrair mais investidores para Bugre, com aquisição de um terreno para instalação de um distrito industrial. “Vamos fazer alguma forma de isenção fiscal, incentivo para que as pessoas possam investir na cidade, que é de uma pujança muito grande, tanto na área cultural quanto na área do turismo. Tem um potencial incrível”.

A Prefeitura está realizando extensão de rede elétrica na cidade e calçando as últimas ruas que necessitam das obras. Dentro da infraestrutura, os próximos projetos estão voltados para a conclusão do tratamento de esgoto. “Com isso vamos ter todos os povoados e todas as ruas da sede 100% calçadas. A cidade está evoluindo muito nesse sentido. E se tratando de um assunto muito importante pra saúde coletiva das pessoas, estamos já na fase de finalização da construção da ETE na sede, fazendo quase 100% de toda a captação do esgoto. O que não for possível na ligação da rede, vamos propiciar a construção de fossa séptica. Vamos fazer a construção das pequenas estações de esgoto dos povoados com isso a gente vai alcançar 100% de todo o nosso esgoto tratado se Deus quiser”.

O município ainda será beneficiado com a repactuação do acordo de Mariana, onde está previsto um aporte significativo de recursos para investimentos ambientais e de saneamento. “A área mais afetada à época foi a comunidade ribeirinha do São Lourenço. Muitas das pessoas que moram lá trabalham na fábrica da Cenibra, que fica do outro lado do rio. Elas usam o rio como meio de transporte através dessa balsa. O rio é fonte de vida para a comunidade, as pessoas viviam da pesca para vender para subsistência. Isso acabou com aquele desastre. E é exatamente lá que serão desenvolvidas as primeiras obras estruturantes”.

Marcelio finaliza com um recado para a população de Bugre e reafirma seu compromisso para os próximos quatro anos. “Comprometimento e muito trabalho da nossa parte. Fazer um segundo mandato muito melhor que o primeiro, levando em conta que agora a gente tem mais dinamismo, conhecimento de causa e sabemos a fonte certa aonde buscar cada recurso. Vamos fazer muita obra estruturante na cidade, melhorar ainda mais a vida de todos os munícipes, dando toda atenção à condição de saúde, social e educação. Acreditem na cidade de Bugre, de gente trabalhadora; que está em plena expansão, linda de viver. Acredito que a cidade de Bugre tem o potencial de se tornar referência regional”.