Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga inaugura nova fachada

CARATINGA– Nesta quinta-feira (31/10), o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga inaugurou sua nova fachada com a presença de representantes da diretoria da instituição e do Sistema Faemg Senar, além de produtores rurais. O projeto da fachada foi idealizado pelo presidente do sindicato, Roberto Gomes de Aquino, em parceria com a comissão responsável pela obra, e visa reforçar a identidade do sindicato e sua conexão com o Sistema Faemg Senar.

De acordo com o presidente Aquino, a nova fachada foi concebida para dar maior visibilidade ao papel do sindicato na região, agregando o nome da Faemg e do Senar, reforçando a representatividade e o compromisso da entidade com os produtores rurais. “Esperamos que a nova estrutura contribua para atrair mais produtores ao sindicato, estabelecendo-o como um ponto de apoio ao desenvolvimento rural de Caratinga e áreas vizinhas”, declara Roberto Aquino.

Para o sindicato, a modernização da fachada simboliza uma conquista para a entidade e seus associados, buscando fortalecer a imagem do setor agropecuário junto à comunidade. Segundo o presidente, a inauguração é mais um passo no esforço conjunto do sindicato, do Sistema Faemg Senar, para impulsionar o desenvolvimento regional e oferecer suporte às demandas dos produtores rurais.