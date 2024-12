Praça cheia e belas apresentações no Natal Luz 2024

MANHUAÇU – A Praça Cordovil Pinto Coelho esteve repleta de pessoas neste final de semana, que estiveram ali para conferir o Natal Luz 2024 e suas atrações. Os espetáculos que aconteceram nos dias 13 (sexta-feira) e 14 (sábado) de dezembro, foram os que mais chamaram a atenção.

Na sexta-feira (13), muitas pessoas, além de pais e familiares, foram conferir o espetáculo “O presente”, apresentado pelo Ballet da Pollydiana Salazar e Projeto Social Mover. Também puderam conferir a projeção da fachada da Igreja Matriz e a bela apresentação do “Natal Jazz”, do Momento Produções.

Já no sábado (14), a praça ficou ainda mais cheia por conta do espetáculo “A Magia do Natal”, da Companhia Circo Teatro Sem Lona, do Paraná. Adultos e crianças deram boas gargalhadas e se maravilharam com os números circenses em meio a um lindo e envolvente conto de Natal.

“Foi um final de semana maravilhoso, onde foi possível ver que o que pensamos e idealizamos, foi concretizado, que é ver as crianças, as famílias se encantando com o Natal. Tem muito mais ao longo deste mês e esperamos que as pessoas possam continuar vindo e desfrutando deste momento”, destacou Rike Soares, Secretário de Cultura e Turismo.

O Natal Luz de Manhuaçu vai até o dia 06 de janeiro. A programação completa pode ser conferida nas nossas redes sociais (@premanhuacu) e também no site www.manhuacu.mg.gov.br.

SECOM – Prefeitura de Manhuaçu