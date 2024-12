Programa Miguilim já proporciona resultados na vida de estudantes das macrorregiões de Saúde Sudeste e Leste do Sul

Na Unidade Regional de Saúde de Manhuaçu, o programa de triagem ocular já teve início na microrregião de Saúde de Carangola

DA REDAÇÃO – Nathielli Estevam, de 13 anos, sentia dores de cabeça após as aulas, desde os 4 anos de idade. Moradora do município de Oratórios, Nathielli é uma das beneficiárias do Programa Miguilim, iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), com a Secretaria Estadual de Educação (SEE-MG), que custeia consulta especializada (oftalmologia e auditiva), exames e óculos, na rede pública de ensino.

Segundo a referência técnica da Coordenação de Redes de Atenção à Saúde (CRAS) da Unidade Regional de Saúde (URS) de Ponte Nova, Nayara Rúbio, o objetivo é identificar precocemente alterações visuais ou auditivas no ambiente escolar. “Após serem identificadas alterações, é feito encaminhamento para a Atenção Primária à Saúde (APS), que irá detectar o que a criança precisa”, pontua.

No dia 6/12, na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga (Cisamapi), responsável pela execução do programa na modalidade de saúde ocular para 21 municípios da URS de Ponte Nova, Nathielli, acompanhada de sua mãe Edilene Estevam, escolheu o modelo de armação que mais lhe agradou.

“É uma grande ajuda para nós e para os nossos pais, porque a armação e as lentes são caras, além de as consultas oftalmológicas e os exames normalmente demorarem”, comemora a adolescente.

A oftalmologista Juliane Soares explica que o programa tem permitido reconhecer vários problemas. “A partir do Miguilim, conseguimos fazer os exames de refração, fundo de olho e o mapeamento de retina, além de verificar alguma outra alteração a fim de garantir o pleno desenvolvimento da criança”, esclarece.

Primeiros passos na Regional de Manhuaçu

Na Unidade Regional de Saúde de Manhuaçu, o programa de triagem ocular já teve início na microrregião de Saúde de Carangola. Na microrregião de Manhuaçu, as atividades começaram no dia 3/12. Os serviços são oferecidos por meio de consórcios intermunicipais: o CISVERDE, na microrregião de Carangola, e o CISCAPARAÓ, na microrregião de saúde de Manhuaçu.

Fase de capacitação na Regional de Leopoldina

No território da URS de Leopoldina, o programa está em fase de capacitação dos profissionais que irão realizar os testes e será promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde União da Mata (CISUM).

Estudantes encaminhados para a atenção primária na URS de Ubá

Em Ubá, estudantes já foram encaminhados à Atenção Especializada para as consultas e exames e, se necessário, entrega dos óculos. A operacionalização do Miguilim será pelo Hospital Santa Isabel, na microrregião de Ubá; e pela Casa de Caridade de Miraí, na microrregião de Muriaé.

Regional de Juiz de Fora

Cerca de 45 alunos do território já receberam óculos. Até o final de janeiro de 2025, quase 280 crianças passarão por consulta oftalmológica. Para a supervisora de apoio às redes assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde Juiz de Fora, Lara Nunes Magalhães, o programa está garantindo acesso e oportunidade a muitas crianças. “Na Escola Estadual Fernando Lobo, por exemplo, das crianças que chegaram até o oftalmologista, metade precisavam de óculos”, revela a supervisora.

Saúde Auditiva em estruturação

A expectativa é de que o início da modalidade na URS Ponte Nova ocorra já nos primeiros meses de 2025, no Hospital Arnaldo Gavazza Filho. Na URS Manhuaçu, a microrregião de Carangola deve iniciar em janeiro. Já a microrregião de Manhuaçu está em fase de compra de equipamentos. Na URS Juiz de Fora, será iniciada a capacitação de profissionais para atendimento.

Por Tarsis Murad (SRS Ponte Nova), Jonathas Mendes (SRS Juiz de Fora), Antônio Rodrigues (SRS Manhuaçu), Keila Lima (GRS Ubá) e GRS Leopoldina