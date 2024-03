Possível troca de bebês em hospital de Inhapim é investigada

Está sendo investigada uma possível troca de bebês no hospital São Sebastião de Inhapim. O caso veio à tona 15 dias após o nascimento do bebê, quando uma das mães foi conferir a pulseira de identificação da maternidade e constatou que o nome era de outra mãe, moradora de uma cidade vizinha, que havia dado à luz naquele mesmo dia.

O diretor do hospital São Sebastião, Paulo Nogueira confirmou ter recebido a notificação.

“É lamentável que este fato tenha acontecido. Realizamos, em média, 400 partos por ano e tomamos todos os cuidados necessários para que tudo ocorra bem. Fui responsável por um dos partos dos bebês mencionados. Todo o procedimento correto foi feito, inclusive a colocação da pulseira do bebê. Após os procedimentos dos partos, o bebê fica aos cuidados de técnicos responsáveis desse setor junto a mãe. Não sabemos ainda o que houve, mas estamos acompanhando toda a situação e arcando com todas as despesas cabíveis, inclusive com o exame de DNA expresso que foi solicitado. ”

O médico Paulo Nogueira destacou que o hospital está à disposição das famílias e que irá auxiliar em tudo o que for necessário e que, se constatada a troca dos bebês, toda a equipe responsável será devidamente responsabilizada.

As famílias não quiseram se manifestar sobre o caso devido às condições emocionais.