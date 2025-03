Ponte Geraldo Vieira de Freitas é inaugurada no centro de Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim concluiu e entregou a população inhapinhense na última sexta-feira (14) as obras de construção de uma ponte em concreto armado e vigas metálicas na praça Pe. Geraldo Homem de Faria, no centro da cidade.

Construída com recursos próprios do município, a nova travessia sobre o Rio Caratinga recebeu o nome do ex-vereador e ex-vice-prefeito, Geraldo Vieira de Freitas popularmente conhecido como “Geraldo Cabritão”, conforme explicado pelo presidente da Câmara Municipal e vereador Afonso Carlos Vieira (Carlinhos da Saúde PP/MG). “Com alegria e na presença de seus familiares, mais uma vez reconhecemos os grandes feitos e o legado de trabalho e dedicação ao povo inhapinhense pelo ex-vereador e ex-vice-prefeito Geraldo Cabritão, um amigo que a partir de hoje, tem seu nome imortalizado nesta importante travessia no centro de nossa cidade”, explicou.

A construção da ponte faz parte de um projeto maior de melhoria da fluidez do trânsito no centro de Inhapim, um investimento substancial para melhorar a trafegabilidade de motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas que transitam pelas ruas centrais da cidade, conforme explica o prefeito de Inhapim Sandro Adriano. “Estamos dando continuidade nas melhorias iniciadas na gestão anterior do nosso ex-prefeito Marcinho. Essa ponte foi projetada para melhorar a fluidez do trânsito nas ruas centrais da cidade com intuito de melhorar a trafegabilidade daqueles que transitam pelas vias centrais da cidade”, disse o prefeito.

Sandro relembrou ainda a vida pública de Geraldo Vieira de Freitas, o popular Cabritão. “Quanta falta nos faz nosso saudoso Cabritão, homem público dedicado a atender a comunidade inhapinhense, principalmente o produtor rural. Quantas pontes de madeira foram construídas e reformadas por ele ao longo dos anos na vereança e também como vice-prefeito. Gostava de ajudar aqueles mais necessitados, e como legislador, deixou sua marca na Lei Orgânica do nosso município tendo presidido a Câmara Municipal por dois mandatos”, disse o prefeito.

A solenidade de inauguração contou com a participação do prefeito Sandro Adriano e sua esposa Maria Isabel, o ex-prefeito Márcio Elias, secretários municipais, familiares dos homenageados e população em geral.

Após a solenidade de inauguração, todo público presente pode se alegrar com a apresentação musical do cantor Mateus Viola no projeto Cultura na Praça do mês de março.

Assessoria de Comunicação