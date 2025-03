Cursos gratuitos em Caratinga e região

DA REDAÇÃO- O Sistema Faemg Senar, em parceria com Sindicatos dos Produtores Rurais e outras entidades cooperadas, promove uma série de cursos gratuitos de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) em diversos municípios dos Vales do Aço, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. As capacitações, que serão realizadas até o dia 22 de março, têm como objetivo fortalecer o setor agropecuário e promover o desenvolvimento social no campo, proporcionando aos participantes a oportunidade de adquirir novas habilidades e ampliar a visão empreendedora.

A programação inclui treinamentos como o curso de Roçadeira em Governador Valadares e Belo Oriente, Olericultura (Convencional) / Implantação em Caratinga, Vaqueiro – Cria e recria de bezerras em Timóteo, Derriçadora em Inhapim, Administração de associações e Sindicatos Rurais em Teófilo Otoni e Colhedora automotriz de cana / Operação de colheita em Nanuque. Para uma lista completa dos cursos, acesse o site do Sistema Faemg Senar: www.sistemafaemg.org.br.

Ao todo, serão promovidos 46 cursos distribuídos em diversos municípios, com foco em capacitar produtores rurais em diferentes áreas. Os cursos acontecem nos seguintes municípios: Águas Formosas, Antônio Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caraí, Caratinga, Carlos Chagas, Conselheiro Pena, Cuparaque, Divinolândia de Minas, Governador Valadares, Guanhães, Inhapim, Itabirinha, Itambacuri, Jampruca, Ladainha, Malacacheta, Mutum, Nanuque, Ouro Verde de Minas, Pavão, Sabinópolis, São Domingos das Dores, São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, Teófilo Otoni, Timóteo, Ubaporanga e Virginópolis.

Os cursos são oferecidos gratuitamente, com o objetivo de fomentar a capacitação e qualificação no meio rural. Para mais informações, os interessados devem procurar os Sindicatos dos Produtores Rurais ou as entidades cooperadas de cada município, que coordenam as inscrições e mobilizam os participantes.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL

Operador de aeronaves não tripuladas / DRONE (Asa Rotativa) – Operações Básicas

Data: 17/03/25 a 19/03/25

Município: BOM JESUS DO GALHO

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM JESUS DO GALHO

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: RODRIGO PEREIRA DA SILVA

Celular: (33) 98861-6623

Operador de escavadeira / Retroescavadeira

Data: 17/03/25 a 19/03/25

Município: SÃO DOMINGOS DAS DORES

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: WAGNER TEIXEIRA PINTO

Celular: (33) 99914-9900

Trabalhador Agrícola na Olericultura (Convencional) / Implantação

Data: 17/03/25 a 19/03/25

Município: CARATINGA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: SAMUEL GONÇALVES BATISTA

Celular: (33) 99973-7842

Trabalhador Agrícola na Olericultura (Orgânico) / Implantação

Data: 20/03/25 a 22/03/25

Município: BOM JESUS DO GALHO

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM JESUS DO GALHO

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: RODRIGO PEREIRA DA SILVA

Celular: (33) 98861-6623

Trabalhador da Mecanização Agrícola / Guindauto – Munck

Data: 20/03/25 a 22/03/25

Município: SÃO DOMINGOS DAS DORES

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: WAGNER TEIXEIRA PINTO Celular: (33) 99914-9900

Trabalhador de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares / Derriçadora

Data: 17/03/25 a 18/03/25

Município: INHAPIM

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: WAGNER TEIXEIRA PINTO

Celular: (33) 99914-9900

Trabalhador de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares / Derriçadora

Data: 19/03/25 a 20/03/25

Município: INHAPIM

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: WAGNER TEIXEIRA PINTO Celular: (33) 99914-9900

Trabalhador de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares / Roçadeira

Data: 17/03/25 a 18/03/25

Município: BUGRE

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE IPATINGA

Telefone:

Mobilizador: JOZIAN MIRANDA CHAVES Celular: (31) 99662-0599

PROMOÇÃO SOCIAL

Prevenção de Acidentes e Noções Básicas de Primeiros Socorros

Data: 17/03/25 a 20/03/25

Município: BOM JESUS DO GALHO

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM JESUS DO GALHO

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: RODRIGO PEREIRA DA SILVA Celular: (33) 98861-6623

Produção Artesanal de Alimentos sem Glúten, Lactose e Açúcares

Data: 18/03/25 a 20/03/25

Município: UBAPORANGA

Contato: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UBAPORANGA

Mobilizador: EDSON DUARTE DOS SANTOS

Celular: (33) 98404-2796