Polícia Militar recupera veículo furtado em Caratinga

CARATINGA- A Polícia Militar recuperou na madrugada dessa segunda-feira(9), um veículo furtado.

Militares foram acionados após o furto de um veículo nas proximidades de um bar, na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, localizado no centro de Caratinga.

O proprietário do veículo, um senhor de 54 anos, disse aos militares que um homem que estava em sua companhia, pode ter se aproveitado, uma vez que a chave do veículo estava sobre a mesa.

Após ser acionada, a Polícia Militar iniciou buscas e localizou o automóvel em uma estrada vicinal que liga o município à cidade de Taparuba.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado ao Detran. Três maiores e uma menor detidos.