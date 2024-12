Funcime faz balanço de atividades esportivas

CARATINGA- A Fundação Cidade dos Meninos (Funcime) celebra 40 anos atuando na formação de crianças e adolescentes, auxiliando no desenvolvimento educacional, cidadão e oportunizando qualificação profissional para milhares de jovens da cidade.

Além das atividades educacionais e cívicas, a Funcime também desenvolve atividades esportivas e culturais para as mais de 700 crianças e adolescentes assistidos voltadas à promoção de práticas corporais ligadas à assistência educacional e realizadas no contra turno escolar com periocidade semanal.

As atividades esportivas foram desenvolvidas pelo professor de educação física Carlos Ribeiro que, ao longo do ano (fevereiro a dezembro) trabalhou com crianças e adolescentes de 7 a 14 anos desenvolvendo atividades de iniciação esportiva nas modalidades de basquete, futsal, handebol, peteca e voleibol, além de atividades lúdicas e cívicas envolvendo dança e recreação. Ao final de cada bimestre foi realizado um campeonato interclasse envolvendo as turmas e alunos com a atividade esportiva trabalhada no período.

Em 2024, além das atividades esportivas desenvolvidas, a Funcime também foi uma das sedes esportivas do JEMG / Etapa Regional na modalidade de basquete entre os dias 2 a 6 de julho. Para receber as partidas do evento, a Funcime recebeu uma reforma na infraestrutura da quadra poliesportiva com adequação das tabelas de basquete, pintura da quadra e arquibancada, colocação de tela de proteção nas laterais da quadra e melhorias de iluminação.