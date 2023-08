Polícia Militar prende suspeitos de homicídio em Imbé de Minas

Indivíduos foram localizados em São Sebastião do Batatal, zona rural de Ubaporanga

UBAPORANGA – No final da tarde desta segunda-feira (14), a Polícia Militar conseguiu prender dois suspeitos de cometerem um homicídio no distrito dos Manducas, zona rural de Imbé de Minas. Os suspeitos de 39 e 49 anos foram detidos em São Sebastião do Batatal, zona rural de Ubaporanga.

Antônio Lopes da Cunha, 61anos, foi encontrado morto dentro do seu carro numa estrada dos Manducas, com nove perfurações de faca. Durante diligências as equipes foram informadas que os autores fugiram sentido ao córrego da Cascata, em Imbé de Minas.

Os militares souberam ainda que eles estariam bebendo numa mercearia no distrito de São Sebastião do batatal.

Segundo a balconista da mercearia, por volta das 16h, os autores chegaram ao local, bastante nervosos e compraram cerveja. Ainda segundo a testemunha, um deles comentou que a dupla havia matado uma pessoa naquele dia. Um dos suspeitos pediu um táxi que foi abordado por uma equipe na saída de São Sebastião, sendo os dois presos e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.