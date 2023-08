Padre natural de Inhapim é encontrado morto na região metropolitana de BH

O corpo do padre José de Souza Carvalho, desaparecido há uma semana em Itaguara, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrado nesse sábado, em um córrego, próximo à MG-431, rodovia que liga as cidades de Itatiaiuçu e Itaúna.

Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado seminu. O caso é investigado e nenhuma hipótese é descartada. De acordo com parentes, o carro dele foi visto no centro de Belo Horizonte no dia 5.

Padre José de Souza foi criado no Córrego da Bela Fama, em Inhapim. Depois mudou-se para Iapu, onde estudou e foi para o seminário. Entre os anos de 2003 e 2009 foi pároco em Itaguara, na Diocese de Oliveira. Desde 2020 estava afastado das funções. Os motivos não foram divulgados.

O sepultamento ocorreu nesse domingo (13) em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais.