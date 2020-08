Polícia Militar detém envolvidos em homicídio de adolescente

INHAPIM- Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Militar recebeu uma ligação através serviço emergencial 190, informando que o adolescente Carlos Daniel Eleutério de Almeida, de 17 anos, conhecido como “Niel” estaria caído em uma estrada vicinal no distrito de Santo Antônio do Alegre,zona rural de Inhapim, aparentemente sem sinais vitais.

A ligação noticiava ainda que ele teria sido atingido por disparos na região da cabeça. No local militares encontraram a vítima caída ao solo, sem sinais vitais.

A perícia da Polícia Civil apurou que a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Durante diligências, foi possível saber que na última quarta-feira (12) durante o período noturno, a vítima foi vista na companhia de dois indivíduos em um bar, um deles tido como suspeito de estar envolvido no crime.

Foi apurado ainda, que um suspeito, de 26 anos, teria sido visto nas imediações do local onde ocorreu o crime, e que ele foi o responsável pelos disparos que ceifaram a vida da vítima.

Imagens de câmeras da localidade auxiliaram no direcionamento das diligências.

Uma menor de 16 anos, que teria atraído a vítima para o local do crime, e um amigo de 25 anos, que teria guardado a arma utilizada no crime, foram detidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil em Inhapim.

A motivação do crime segundo a Polícia Militar é ciúme, pelo fato da vítima já ter tido um relacionamento com a menor infratora.

A arma usada no crime não foi localizada até o encerramento do registro do fato. A PM segue em rastreamento a fim de localizar o suspeito dos disparos.