Polícia investiga morte de técnica de enfermagem após abdominoplastia em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte da técnica de enfermagem Elizabeth de Lourdes dos Santos Barbosa, de 41 anos, após um procedimento de abdominoplastia na cidade de Manhumirim, na Zona da Mata. A Polícia disse que aguarda a finalização dos laudos para concluir a investigação sobre um eventual erro durante a cirurgia. “O corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal, em Manhuaçu, onde foi submetido a exames e liberado aos familiares”, informou em nota.

A profissional morreu na manhã de segunda-feira (12) após complicações na cirurgia. Ela chegou a ser socorrida até um hospital de Manhuaçu, mas não resistiu. O velório e o sepultamento da servidora ocorreram na terça-feira(13), no distrito de Santa Luzia, onde ela trabalhava em um posto de saúde.

Por meio de nota, a Prefeitura de Caratinga lamentou a perda. “A prefeitura expressa seu profundo pesar pelo falecimento da servidora Elizabeth de Lourdes dos Santos Barbosa. Beth, como era carinhosamente chamada, era técnica de enfermagem e trabalhava no município há mais de 10 anos. Atualmente ela atuava no PSF do Distrito de Santa Luzia. Neste momento de grande dor, a Administração Municipal se solidariza com familiares e amigos e manifesta suas sinceras condolências pela irreparável perda”, disse.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais também lamentou a morte da técnica de enfermagem. “Neste momento de profunda dor e pesar, a Diretoria do Sindicato manifesta aos familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências pela partida precoce. Elizabeth era servidora pública municipal e desempenhava a função de enfermeira no distrito de Santa Luzia. Sua partida deixa um legado de carinho e amizade. Elizabeth deixará muitas saudades a todos. Nossos sentimentos. Descanse em paz Elizabeth!”, publicou.

Fonte : o tempo