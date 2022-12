Quatro crianças foram encontradas mortas dentro de uma casa em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de terça-feira (13). O principal suspeito é o pai, David da Silva Lemos, 28 anos, que foi preso na madrugada desta quarta (14) em um hotel na Capital. A mãe das crianças, de 24 anos, tem medida protetiva contra o homem, segundo o delegado Edimar Machado.

As vítimas tinham 3, 6, 8 e 11 anos. Três delas foram encontradas com marcas de facadas e uma com asfixia.

Segundo a polícia, o homem deu calmante para as crianças e depois matou os filhos. Na delegacia, durante o depoimento, ele ficou em silêncio e não deu detalhes da ação. A defesa dele deverá feita pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que estava presente na delegacia.

Por nota, a defensoria informou que aguarda a conclusão do inquérito policial e se o homem vai constituir advogado particular. “Caso não constitua advogado particular a Defensoria Pública por o seu dever constitucional irá atuar na defesa do mesmo”.

