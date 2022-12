Polícia Civil reforça segurança pública com formação de 825 novos servidores

Profissionais foram preparados para atuação em carreiras policiais e administrativas da PCMG

BELO HORIZONTE – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, nesta quarta-feira (21), a solenidade de conclusão do Curso de Formação Técnico-Profissional de 825 novos servidores. Entre as carreiras policiais formaram-se 65 delegados, 36 investigadores, 398 escrivães, 54 médicos-legistas e 130 peritos criminais. Já para as carreiras administrativas, foram 44 analistas e 98 técnicos assistentes da Polícia Civil. A formatura foi realizada no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte.

Representando o governador Romeu Zema, o secretário-geral e vice-governador eleito, Professor Mateus, que também foi patrono dos formandos, apontou que Minas Gerais é o estado mais seguro para se viver e enfatizou a importância dos novos servidores.

“A segurança pública é a garantia de que o criminoso não se anime a praticar o crime. A certeza de que ele será identificado, processado e punido”, assinalou. Ele citou um trecho do hino da PCMG – “Nossa lei é a lei defender” – para inspirar cada um dos novos servidores. “Esse espírito é que precisa continuar permeando a nossa Polícia Civil e a vocês que se formam”, ressaltou.

O vice-governador eleito reforçou aos novos profissionais, ainda, que a unidade das forças de segurança é imprescindível para o alcance dos objetivos para defesa e segurança dos mineiros. “Temos certeza de que aqueles que se comprometem em defender a segurança e a vida das pessoas têm a noção exata da importância de sua doação para aqueles que vivem ao seu lado. Lembrem-se sempre que realizar o serviço público será sempre o mais importante”, ponderou.

A formação e entrada de 1.629 servidores entre 2019 e 2022 também foi lembrada pelo chefe da PCMG, delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva. “Hoje é o dia especial também porque, nesses meus 26 anos de carreira, estou vivenciando um governador possibilitar o ingresso, em um só momento, de servidores para todas as carreiras policiais civis e servidores administrativos”, afirmou.

Joaquim Francisco enumerou, ainda, avanços da PCMG nos últimos ano. “Somos hoje a segunda maior polícia judiciária do Brasil e lutamos para ser referência institucional a todas as demais unidades da federação. Os dados revelam que a Polícia Civil tem trabalhado muito. Dezenas são as entregas comprovadas, mas podemos ir mais adiante. E, por isso, convido vocês, novos policiais e servidores administrativos, para os desafios que cercam a nossa honrosa missão, executando serviços de excelência para a sociedade com ética profissionalismo e integridade”, concluiu.

Formação

Os recém-formados passaram por aulas teóricas e práticas na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais (Acadepol-MG).

“Hoje é um dia de celebração. Estamos aqui para festejar a realização de um sonho. Mas esse sonho significa o início de uma nova caminhada. O mérito de terem chegado até esse ponto é de cada um de vocês. A Acadepol esteve junto de vocês até aqui e, certamente, estará presente na missão de qualificar cada vez mais os servidores da Polícia Civil, auxiliando-os até o final dessa jornada que tem início hoje”, disse aos formandos a diretora da Acadepol, delegada-geral Cinara Maria Moreira Liberal.

Em nome dos formandos, a delegada de polícia Lorena Rangel Almeida Dutra Barros salientou o compromisso para o ciclo que começa. “Há exatos cinco meses, iniciamos a nossa jornada na Acadepol. Mais que um sonho, mas sim a concretização de um projeto de vida, fundado na vontade de sermos melhores para nós e para a sociedade. Entramos como alunos e saímos como policiais. Muitos ensinamentos foram transmitidos com excelência pelos profissionais que passaram por nossas salas de aula”, pontuou.

Investimentos

O vice-governador eleito Professor Mateus destacou que o governo tem trabalhado para reforçar e melhorar a segurança pública, consolidando ainda mais Minas Gerais como o estado mais seguro do Brasil. “A Polícia Civil de Minas Gerais vai continuar sendo foco de investimento neste governo, que já é o que mais investiu em segurança pública”, disse. Ao final dos quatro anos do mandato que vai se iniciar em 1º de janeiro, segundo o secretário-geral, o governador Romeu Zema terá sido responsável por nomear 40% de todas as forças policiais em atuação no estado de Minas Gerais atuação. “É assim que a gente constrói um estado mais seguro, que pode servir de exemplo aos outros estados do país”, sinalizou.

Também estão previstas chamadas de novos profissionais para a PCMG. “Teremos nomeações para a Polícia Civil de Minas Gerais todos os anos, ao longo dos próximos quatro, porque isso é um direito do cidadão mineiro”, adiantou. “Vamos continuar trabalhando na aquisição de equipamento para o Instituto de Criminalística. Garanto para vocês que o Instituto Médico-Legal também terá a atenção necessária”, ressaltou Professor Mateus.

Ainda no que diz respeito à estrutura das unidades policiais, o vice-governador eleito cravou o compromisso da gestão de ir ainda mais longe. “Em nome do governador Romeu Zema, quero garantir a vocês que não vamos descansar enquanto todas as nossas delegacias não estiverem em condição efetiva de uso, não só para que o cidadão possa se sentir recebido, não só para que aquele que esteja eventualmente recolhido ainda que nas instalações da delegacia esteja recolhido na situação garantida pela lei, mas especialmente para que os senhores possam trabalhar e executar seus trabalhos de forma adequada”, finalizou.

A solenidade também foi acompanhada pelos membros do Conselho Superior da Polícia Civil. Ainda participaram da cerimônia o secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, paraninfo das turmas, e demais representantes das forças de segurança, membros do Poder Judiciário, deputados e outras autoridades.

Crédito (fotos): PCMG / Divulgação