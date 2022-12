Posto de combustíveis assaltado em Inhapim

Autor fugiu levando cerca de 5 mil reais

INHAPIM – Um assalto a um posto de combustíveis, localizado às margens da BR-116, em Inhapim, foi assaltado na tarde da última terça-feira (20). O autor fugiu levando cerca de 5 mil reais.

Segundo levantamentos feitos pela Polícia Militar, a vítima relatou que o autor chegou em uma motocicleta e a estacionou no pátio do estabelecimento. Na sequência, se deslocou até o escritório e exigiu que entregassem o dinheiro. Cerca de R$ 5 mil que estavam no caixa foram levados. Após o crime, o autor fugiu sentido a Inhapim.

Militares que registraram a ocorrência acreditam que a moto utilizada no assalto é uma que foi roubada na zona rural de São Domingos das Dores.

Um suspeito foi identificado pela PM, porém, ele não tinha sido detido até o final dessa edição.