Polícia Civil realiza mais um leilão de veículos

INHAPIM – A Polícia Civil realizará no próximo sábado (30), mais um leilão de veículos apreendidos por infração de trânsito.

O leilão será realizado no Clube Oliveira, situado na Rodovia BR 116 – KM 509, na saída de Ubaporanga para Inhapim (próximo ao acesso a Imbé de Minas).

Desta vez, o leilão abrangerá os veículos apreendidos no Pátio JV em Inhapim. No total serão leiloados 208 veículos entre motos e automóveis, recuperáveis e sucatas.

Sucatas não poderão circular, servindo apenas para aproveitamentos de peças e somente poderão ser arrematados por empresas credenciadas. Recuperáveis poderão circular novamente, isto após reforma, vistoria e licenciamento, poderão ser arrematados por qualquer pessoa

A visitação ao pátio está ocorrendo desde a última segunda-feira (25) e irá até a próxima sexta-feira (29).

Os interessados em participar do leilão poderão fazer uma visita ao Pátio JV, situado a rua Amélia Godinho, nº 949, no centro de Inhapim, de 9h às 12h e das 14h às 17h30, onde poderão fazer uma inspeção visual nos veículos a serem leiloados.

O presidente da Comissão de Leilão, delegado Nilson Belmiro ressaltou que o leilão tem vários objetivos, sendo os principais:

a) reduzir o número de veículos recolhidos no pátio, resultando em mais espaço, resolvendo o problema da superlotação; b) ressarcimento ao erário público de impostos não recolhidos; c) evitar problemas de saúde pública como dengue e infestação de roedores e animais peçonhentos, pois com o acúmulo de veículos, exposto ao desgaste natural (sol, chuva etc), estes se tornam locais de reprodução desses animais, inclusive a dengue; d) Impedir danos ao meio ambiente, pois devido ao tempo em que ficam parados e expostos a intempéries o restante de combustível nos tanques e óleo do motor poderão vazar e contaminar o solo; e) Perda ou diminuição do valor mercadológico do bem.

Os lances iniciais das motos recuperáveis iniciam em R$ 50,00 e dos carros recuperáveis a iniciam em R$ 100,00.

O edital e a tabela de veículos a serem leiloados poderão serem baixados no site do Detran-MG, diretamente na Delegacia Regional de Polícia Civil, situada na avenida João Caetano do Nascimento, nº 717 – Bairro Limoeiro e no Pátio JV Assistência, em Inhapim.

Ainda conforme destaca o delegado Nilson Belmiro, o pagamento dos veículos arrematados será realizado através de DAE – Documento de Arrecadação Estadual, que será entregue ao arrematante no ato do arremate, e deverá ser quitado em agência bancária no prazo de até três dias. Após a quitação, o arrematante receberá a carta e a nota de arrematação e a liberação para retirar seu veículo do pátio.

ESCLARECENDO DÚVIDAS SOBRE O LEILÃO

Veículo recuperável: É aquele que após ser recuperado, receberá o licenciamento e poderá voltar a circular.

Veículo sucata: É aquele que deverá ser desmontado e não poderá voltar a circular. Só poderá ser arrematado por pessoa jurídica (empresa).

Pagamento: A pessoa que arrematar o veículo receberá um DAE (documento de arrecadação estadual) e terá 03 (três) dias úteis para quitá-lo diretamente nas agências bancárias do Itaú; Brasil; Bradesco; Mercantil do Brasil e Bancoob. Nenhum valor é pago no momento do arremate.

Documentos necessários para arrematar veículo: cédula de identidade, CPF e comprovante de endereço. E no caso de empresas cópia do cartão CNPJ.

A comissão de leilão frisa que não existem despesas com o pátio e nem pagamento de comissão ao leiloeiro.