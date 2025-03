PM prende dois homens por tráfico de drogas e apreende grande quantidade de entorpecentes

MANHUAÇU – Na noite desta segunda-feira (24), a Polícia Militar prendeu dois indivíduos acusados de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas durante uma operação no bairro Ponte da Aldeia. A ação resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, incluindo barras de maconha e porções de cocaína.

Durante a operação, os militares apreenderam oito barras, quatro tabletes, duas buchas e uma porção esfarelada de maconha, quatro porções petrificadas de cocaína, uma faca, uma balança digital, uma bolsa com diversos potes de acrílico, um caderno com anotações, dois celulares e 912 reais.

Os suspeitos, com idades de 23 e 49 anos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu. Os materiais apreendidos foram entregues para as devidas providências legais. Além disso, o veículo utilizado pelos autores no crime foi removido para o pátio de plantão, sendo aguardada a investigação adicional.

A Polícia Militar reforça que a colaboração da comunidade é fundamental para o sucesso de ações como essa. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 190 (emergência) ou 181 (Disque Denúncia Unificado).

Conforme a PM, a operação foi mais uma medida de combate ao tráfico de drogas na região, visando a segurança e o bem-estar da população de Manhuaçu.