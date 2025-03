Autor de ameaça detido em São João do Manhuaçu

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – Um idoso, 71 anos, foi preso nesta segunda-feira (24) após ameaçar sua filha. A ocorrência foi registrada no córrego Santana, zona rural de São João do Manhuaçu. Uma arma foi apreendida pela Polícia Militar.

Segundo a solicitante, após uma discussão com seu pai, ele lhe ameaçou exibindo uma arma de fogo que trazia consigo e fugiu do local após os fatos. Foi feito contato com o autor e durante as buscas foi localizada em uma gaveta no quarto dele, a arma de fogo, sendo uma pistola calibre 9 mm, com três carregadores e 19 munições do mesmo calibre.

Diante da situação, o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.