PM habilita novos militares operadores de atendimento pré-hospitalar em combate

MANHUAÇU – Aconteceu na tarde desta terça-feira (26), a cerimônia de formatura do Curso de Operador de Atendimento Pré-hospitalar, que foi realizado nos dias 25 e 26 de novembro no 11º Batalhão de Polícia Militar.

O curso contou com a participação de militares destacados nas Unidades Operacionais das cidades de Manhuaçu, Caratinga e Ponte Nova e habilitou os discentes com a qualificação técnica necessária para implementar o protocolo de atendimento conhecido como MARC 1.

“Essa habilitação é fundamental, pois capacita os novos operadores a realizarem procedimentos de pronto socorrismo em contextos de confrontos, onde a agilidade e a eficácia nas intervenções podem fazer toda a diferença na preservação da vida”, informa o comando.

Sargento Monteiro, que atuou como coordenador técnico da formação, destacou a importância da adoção das técnicas ensinadas. Ele enfatizou que essas habilidades constituem uma ferramenta essencial para os profissionais que trabalham na segurança pública, possibilitando um atendimento rápido e eficiente. “Tal abordagem é vital para estabilizar o quadro de saúde tanto dos agentes de segurança quanto dos civis até que a equipe de saúde regular possa assumir a assistência médica”.

Conforme o sargento, essa iniciativa reflete o comprometimento da Polícia Militar em elevar o nível de qualificação técnica dos seus integrantes, “garantindo assim um serviço mais eficaz e contributivo para a segurança pública e proteção da comunidade”.

“A capacitação contínua é um pilar fundamental na busca pela excelência no atendimento em situações críticas, reafirmando o papel da corporação na preservação da vida”.