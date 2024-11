TJMG homenageia servidores de Manhuaçu e região

Presidente Corrêa Junior e corregedor Estevão Lucchesi participaram da solenidade

MANHUAÇU – O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior, participou, nesta terça-feira (26), de solenidade em homenagem a servidores que atuam na Comarca de Manhuaçu e em outras unidades judiciárias da região. O evento, realizado no Fórum Desembargador Alonso Starling, em Manhuaçu, também teve a participação do corregedor-geral de Justiça, desembargador Estevão Lucchesi de Carvalho.

Foram homenageados 26 servidores que completaram 30 anos de serviço no TJMG e outros 11, eleitos “Servidores do Ano” em suas respectivas comarcas. Este ano, a tradicional Semana do Servidor do TJMG teve como lema “É Sobre Celebrar”.

Estiveram envolvidas na solenidade as comarcas de Abre Campo, Carangola, Caratinga, Espera Feliz, Eugenópolis, Ipanema, Jaqueri, Lajinha, Manhuaçu, Manhumirim, Mutum, Raul Soares, Rio Casca e São Domingos do Prata.

Também integraram a comitiva do presidente Corrêa Junior na solenidade o superintendente adjunto da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (Ejef), desembargador Maurício Pinto Ferreira; e os desembargadores José de Carvalho Barbosa e Wanderley Salgado de Paiva.

Os desembargadores Maurício Pinto Ferreira e José de Carvalho Barbosa atuaram como magistrados na comarca. Já o desembargador Wanderley de Paiva é natural de Abre Campo, cidade vizinha a Manhuaçu.

Homenagens

A Comarca de Manhuaçu é a penúltima visitada pelo presidente Corrêa Junior durante a 29ª Semana do Servidor do TJMG. As homenagens já foram realizadas desde outubro nas Comarcas de Belo Horizonte, Três Corações, Uberaba, Governador Valadares, João Pinheiro, Teófilo Otoni e Janaúba. Na sexta-feira (29/11), as celebrações se encerram, com novas homenagens da Comarca de Ubá.

Durante a solenidade, o presidente Corrêa Junior e o corregedor Estevão Lucchesi entregaram aos servidores com 30 anos de serviço uma placa, um certificado e um botom comemorativo. Já os servidores eleitos Servidores do Ano receberam uma placa e uma caneca, entregues pelas mãos do presidente, do corregedor e dos juízes diretores dos foros.

Linguagem simples

O presidente Corrêa Junior agradeceu a todos os servidores e familiares presentes no evento no Fórum de Manhuaçu, uma das principais comarcas da Zona da Mata.

“Já estive na comarca anteriormente, mas na condição de presidente do TJMG é a primeira vez. Este é um momento muito importante para a Corte Mineira que homenageia os servidores que completaram 30 anos e os servidores democraticamente eleitos Servidores do Ano em suas comarcas. Estamos vivendo uma jornada muito agradável nestas últimas semanas, podendo levar a cada comarca palavras de agradecimento por tudo o que foi e o que está sendo feito pelo nosso excelente corpo de servidores”, disse o presidente.

Ele também citou a recente premiação do TJMG pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pela adoção e incentivo ao uso da linguagem simples no Judiciário. “É muito importante que o Poder Judiciário adote cada vez mais a linguagem simples em sentenças, decisões, atos administrativos para que a população possa nos entender melhor. Temos que estar cada vez mais próximos do jurisdicionado e o uso de uma linguagem simples é fundamental para que esta aproximação ocorra”, afirmou.

Tecnologia

O presidente Corrêa Junior lembrou de impactos da revolução tecnológica e institucional pela qual o Tribunal passou em meados da década de 1990 – período em que grande parte dos servidores que completaram 30 anos ingressou no serviço público.

“Naquela época, posso dizer que nascia a Primeira Instância no Tribunal de Justiça, amparada pela Constituição de 1988, que deu autonomia financeira aos tribunais de justiça. Antes, éramos um departamento do Poder Executivo, e a partir dali passamos a ter autonomia, o que foi muito importante para o avanço tecnológico que vivemos nos anos posteriores”, frisou o presidente.

“Passaram-se milhares de anos desde que o homem das cavernas descobriu o fogo, até o momento em que inventou a máquina a vapor, o que trouxe um grande avanço tecnológico para o mundo. Contudo, bastaram algumas décadas para que as velhas máquinas de escrever virassem coisa do passado, com chegada de computadores e sistemas capazes de informatizar toda uma grande instituição como o TJMG”, acrescentou.

O presidente do TJMG disse também que fez questão de assinar manualmente todos os diplomas entregues na solenidade, como forma de ler os nomes de cada um e poder identificar alguns com quem já trabalhou, quando era juiz de Primeira Instância. “É um momento de grande emoção para mim pois cheguei a dar posse a vários servidores que agora completam 30 anos de serviços prestados ao nosso Tribunal”, finalizou.

Gratidão

O corregedor-geral de Justiça, desembargador Estevão Lucchesi de Carvalho, mais uma vez, destacou a importância da 29ª Semana do Servidor do TJMG como forma de homenagear tanto os que completaram 30 anos de atuação no Judiciário estadual quanto os que foram escolhidos como Servidores do Ano em suas comarcas.

“É sempre prazeroso para a Corregedoria-Geral de Justiça encontrar nas comarcas, a felicidade dos servidores que passaram uma vida se dedicando a causa da justiça, trabalhando com muito afinco e levando a boa imagem do Poder Judiciário em todas estas cidade e comarcas. A Corregedoria se sente muito engrandecida em poder fazer esta homenagem muito justa a todos os servidores”, enfatizou.

Valorização

O diretor do Foro de Manhuaçu, juiz Matheus Pinter Cardoso, afirmou que a disposição do presidente Corrêa Junior em participar das comemorações alusivas à 29ª Semana do Servidor em diferentes comarcas, inclusive a de Manhuaçu, demonstra uma grande valorização dos servidores, além de motivá-los a realizar uma prestação jurisdicional de excelência à população mineira.

Alegra-me muito ver que aqueles servidores que completam 30 anos de serviço são abraçados pela administração do Tribunal como exemplos a serem seguidos, pelo seu comprometimento com a Justiça. Parabenizo todos os servidores do TJMG que lutam diariamente por uma justiça melhor. Nada mais justo que o representante máximo do Tribunal demonstrar o seu respeito e admiração, ao visitá-los em várias comarcas do interior de Minas Gerais”, disse o magistrado.

Mudanças

O servidor da Comarca de Manhuaçu, Carlos Rosa Duarte, falou em nome de todos os homenageados em discurso no qual voltou ao passado, recordando-se do ano de 1994, quando tomou posse no TJMG no cargo de oficial judiciário.

O dispositivo de honra da solenidade foi formado pelo presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior; pelo corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Estevão Lucchesi de Carvalho; pelo diretor do foro de Manhuaçu, juiz Matheus Pinter Cardoso; pelos desembargadores Maurício Pinto Ferreira, Jose Carvalho Barbosa e Wanderley Salgado de Paiva; e pelo presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais (Sindojus-MG), Marcelo Abeilard Lima Andrade Goulart.

