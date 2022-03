PM apreende armas de fogo e evita homicídio no bairro Anápolis

CARATINGA – No final da noite dessa última terça-feira (1), a Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo na rua Francisco Ciriaco de Carvalho, no bairro Anápolis, e segundo a própria PM, evitou que um crime de homicídio acontecesse.

A Central de Operações da Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que havia três indivíduos armados no local, com o intuito de atentar contra a vida de um infrator.

A equipe Tático Móvel foi para o local e visualizou três homens,que ao perceberem a aproximação policial tentaram fugir, mas um deles acabou sendo preso portando um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos intactos, e ainda levava em seu bolso mais seis munições.

Foi realizado cerco no quarteirão e após busca em vários imóveis a polícia recebeu uma informação anônima alertando sobre o local exato onde um dos indivíduos que fugiu dos militares havia se escondido. No local foi encontrada uma pistola calibre 32 municiada com seis cartuchos. O terceiro suspeito ainda não havia sido preso até o fechamento da edição, mas já foi devidamente identificado.