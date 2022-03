Casal de Manhuaçu é executado numa emboscada em Caratinga

CARATINGA- Um crime brutal chocou moradores das redondezas do distrito de Dom Modesto, zona rural de Caratinga.

Por volta das 17h um duplo homicídio foi registrado pela Polícia Militar na estrada de acesso ao distrito. A cena do crime era forte. Um veículo Mercedes de cor branca parado no meio da estrada sentido ao bairro Santa Cruz, ao chão um homem caído atingido por diversos disparos de arma de fogo, e no banco do carona uma mulher também morta, com marcas de tiros na cabeça.

Quando a reportagem chegou ao local o carro ainda estava ligado.

EMBOSCADA

De acordo com informações preliminares da polícia, e com as evidências do local, uma emboscada foi armada para o casal, já que tinha um tronco de árvore quase fechando a estrada.

Laine Inês Caetano, 24 anos e

Marcelo Antônio de Oliveira, 45, é o casal de Manhuaçu que estava dentro da Mercedes de cor branca.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal estava hospedado no hotel Paladar no bairro Zacarias há aproximadamente 20 dias. No final de semana foi registrada uma queixa de agressão pela mulher, mas ela preferiu não seguir com a denúncia contra o companheiro.

Marcelo já tem passagens pela polícia. Até o fechamento dessa edição a autoria e motivação do crime não haviam sido apuradas.