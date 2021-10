Pingo-d’Água recebe Biblioteca ao Cubo com mais de 400 livros

Com o apoio da Fundação Renova, por meio do Edital Doce, ações culturais gratuitas para as comunidades vão abrir o projeto, na semana em que se celebra o Dia Nacional do Livro – 29 de outubro, com programação gratuita para as comunidades

PINGO-D’ÁGUA – Incentivar a leitura aproximando crianças, jovens e adultos dos livros, formando novos leitores e até mesmo escritores. Esses são os objetivos dos projetos Biblioteca ao Cubo, que preveem a entrega de duas minibibliotecas, com 200 livros em cada, para os moradores dos municípios de Pingo-d’Água e Sobrália.

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, celebrado anualmente no dia 29 de outubro, o projeto será inaugurado com uma programação gratuita de atividades culturais, presenciais e on-line, entre 28 de outubro e 1º de novembro (quinta à segunda-feira), sendo dois dias de atividades para cada localidade. Os projetos Biblioteca ao Cubo são realizados pela jornalista Silvania Pereira (que também assina a assessoria de imprensa do projeto), com o apoio da Fundação Renova, por meio do Edital Doce, e produção da Base Produtora Cultural.

O nome Biblioteca ao Cubo é alusivo à proposta de transmitir o conceito de multiplicar o conhecimento, assim como a regra matemática, e também às estantes das minibibliotecas, que são formadas por pequenos cubos, onde o acervo será acomodado. Juntas, as duas minibibliotecas vão receber 400 títulos literários diversos, desde clássicos até os lançamentos mais recentes, além de obras de escritores independentes.

“Acreditamos que através da leitura tudo é possível. Podemos transformar o mundo por meio da educação e da cultura. O projeto Biblioteca ao Cubo nasce com o propósito de ampliar o acesso aos livros, possibilitando que a comunidade se torne guardiã do acervo da minibiblioteca que irá receber, fazendo o hábito de leitura se multiplicar”, declara a jornalista e proponente do projeto Silvania Pereira.

Pingo-D’Água

A Biblioteca ao Cubo de Pingo-d’Água será lançada na sexta-feira (29), a partir das 10h, no Contém Cultura. A sala multicultural, que funciona em um contêiner adaptado no Centro da cidade, irá abrigar a minibiblioteca e sediará as atividades culturais de inauguração. A programação de contações de histórias começa com a Professora Kakau, às 10h, continua com Nena de Castro, às 14h, e em seguida com Gugu Moicano Barba Verde, às 15h20.

No fim do dia, às 16h40, a oficina “Ler é bom”, com o bibliotecário e coordenador do Sistema de Bibliotecas da Fundação Educacional São Francisco Xavier, Bruno Moreira de Moraes, apresentará aos participantes como iniciar o hábito de leitura e formas de manutenção do acervo literário.

Sobrália

A Escola Estadual José Severino vai receber a Biblioteca ao Cubo de Sobrália, cuja inauguração será no sábado (30), às 10h, aberto ao público. As contações de história serão com Pituxa (Nancy Nogueira), às 10h, com Daniela Alves, às 14h, e com Gugu Moicano Barba Verde, às 15h20. O bibliotecário Bruno Moreira de Moraes também ministra a oficina “Ler é bom”, às 16h40.

Atrações virtuais

As comunidades de Pingo-d’Água e Sobrália também serão contempladas com dois dias de programação virtual, que serão transmitidas ao vivo pelo Instagram dos projetos Biblioteca ao Cubo(@bibliotecaaocubo).

Valendo pela programação do projeto Biblioteca ao Cubo de Pingo-d’Água, na quinta (28/10), o projeto promove as contações de histórias on-line com Pituxa (Nancy Nogueira), às 10h, Daniela Alves, às 14h, e Gugu Moicano Barba Verde, às 15h20. Na segunda-feira (01/11), a programação on-line integra a programação do projeto Biblioteca ao Cubo de Sobrália, começando às 10h com a contação de histórias da Professora Kakau, depois com Nena de Castro, às 14h, e em seguida com Gugu Moicano Barba Verde, às 15h20.

A programação dos dois projetos encerra na segunda-feira (01/11), às 19h30, com a oficina “Oficina Ler é Bom” com Bruno Moreira de Moraes. O convidado irá abordar a importância do hábito da leitura e como ele também pode ser prazeroso, além de abordar os pontos principais para a boa manutenção dos livros e empréstimos com responsabilidade.