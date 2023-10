Piedade de Caratinga tem a população mais jovem da região

Em Caratinga, os dados revelam o aumento da população de 65 anos ou mais

CARATINGA- O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (27), os resultados do universo da população desagregada por idade e sexo, do Censo Demográfico 2022.

No Censo 2022 foram apuradas 16.188 pessoas de até 14 anos em Caratinga, para uma população de 87.360 habitantes. Por outro lado, em 2010 foram contabilizadas 19.889 para uma população de 85.239.

Assim como no panorama nacional, os dados no município revelam o aumento da população de 65 anos ou mais: em 2022 o número de 1.060 idosos chegou a 12,6% da população, com alta de 49,6% frente a 2010, quando esse contingente era de 7.391, ou 8,7% da população.

Um paralelo entre o crescimento da população idosa e a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, que passou de 23,3% em 2010 para 18,5% em 2022, evidencia o franco envelhecimento da população.

Por sexo, o censo 2022 apontou o maior número de idosos do sexo feminino, sendo de 6.165. Por outro lado, foram contabilizados 4.898 homens. Uma observação importante é em relação à população de 100 anos ou mais, sendo o total de 17.

Do total da população residente em Caratinga, 51,38% (44.889) eram mulheres e 48,62% (42.471) eram homens, ou seja, havia 2.418 mulheres a mais do que homens em 2022.

36 anos é a idade mediana da cidade. Isso significa que metade da população está abaixo de 36 anos, e a outra metade está acima disso.

REGIÃO

A maioria dos municípios da região apresentou maior população masculina em relação a feminina. O DIÁRIO considerou para este estudo os municípios de Bom Jesus do Galho, Caratinga, Córrego Novo, Entre Folhas, Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga, Pingo-d’Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Ubaporanga e Vargem Alegre.

Destes, apenas Caratinga, Pingo-d’Água, São Sebastião do Anta e Vargem Alegre contabilizaram mais mulheres que homens.

Em relação a mediana de idade, a menor identificada foi em Piedade de Caratinga, sendo de 34 anos e a maior de 41 anos, em Córrego Novo. O município com a população mais jovem da região é Piedade de Caratinga e com a população mais velha Córrego Novo.

Confira os dados completos nas tabelas: