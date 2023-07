PF prende caratinguense no aeroporto de Confins

BELO HORIZONTE – A Polícia Federal prendeu, no último sábado (8), um passageiro em conexão no aeródromo em Confins de voo oriundo de Navegantes com destino final em São Paulo.

Conforme a PF, “pesa contra o homem, com 45 anos de idade e natural de Caratinga, mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Federal de Manhuaçu – Tribunal Regional Federal da 6ª Região pelos crimes de tráfico de pessoas e organização criminosa, cujas penas máximas somadas chegam a mais de 15 anos de prisão”.