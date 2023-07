NOTÍCIAS DO AGRO

Contratos de café

Os contratos de café na ICE Futures US em Nova Iorque e na ICE Europe em Londres, oscilaram bastante no decorrer da última semana, mas encerram esta sexta-feira (7) com balanço positivo.

Contratos de café II

Em Nova Iorque, os contratos de café trabalharam sexta-feira (7) em alta moderada. Os para setembro próximo bateram em US$ 1,6240 na máxima do dia, e encerraram o pregão em alta de 45 pontos, a US$ 1,6090 por libra peso. Quinta-feira (6) subiram 155 pontos. Quarta-feira (5) fecharam em queda de 160 pontos. Na terça-feira, 4 de julho, feriado nacional nos EUA, não houve pregão. Na segunda-feira (3), esses contratos para setembro fecharam com ganhos de 150 pontos. No balanço da semana subiram 190 pontos. Na sexta-feira (30/6) fecharam valendo US$ 1,5900 por libra peso.

Reforma tributária

No Brasil, a última semana foi dominada pelas negociações políticas para a aprovação da reforma tributária, assunto debatido há décadas. Quinta-feira (6), em uma sessão que durou mais de 15 horas, a Câmara dos Deputados aprovou, por ampla maioria, em dois turnos, o texto-base da reforma tributária. A votação ocorreu após ajustes e muitas negociações de última hora. Agora, o texto aprovado seguirá para o Senado, onde será novamente debatido e, possivelmente, modificado. Os jornais informam que mudanças no texto beneficiaram agro, saúde e educação (fonte: jornais Valor Econômico e O Estado de São Paulo). Não é possível neste momento saber como essa reforma afetará a produção e os negócios de café no Brasil.

Reforma tributária II

As negociações para a aprovação da reforma tributária mexeram bastante com o mercado cambial na última semana. Sexta-feira (7), o dólar fechou em queda de 1,30 % a R$ 4,8660. Quinta-feira (6) subiu 1,65 %, encerrando o dia a R$ 4,9300. Quarta-feira (5) subiu 0,19 %. Na terça-feira (4) apresentou alta de 0,67 % e na segunda (3), encerrou o dia com ganhos de 0,42 %, a R$ 4,8090. Na sexta-feira (30/6) terminou o dia em baixa de 1,20 % a R$ 4,7890.

Safra 2023

Os operadores de mercado e as grandes torrefações internacionais continuam apostando que a nova safra brasileira 2023 resolverá sozinha os problemas de abastecimento das indústrias de café ao redor do mundo.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE futures US caíram sexta-feira (7) em 565 sacas. Estão em 545.050 sacas. Há um ano eram de 805.077 sacas, quando já eram considerados muito baixos e preocupantes. Caíram neste período 260.027 sacas. Na última semana acumularam alta de 135 sacas. Na semana retrasada a queda acumulada foi de 1.735 sacas. No último mês de junho, a queda desses estoques somou 38.603 sacas. No mês de maio caíram 96.645 sacas. No mês de abril, a queda totalizou 62.731 sacas. Chegam informações ao mercado, que o ritmo de queda diminuiu, em razão dos estoques restantes serem de cafés da América Central, desmerecidos, de algumas safras atrás, recertificados, e depositados na Europa.

Preços

Em reais por saca, os contratos para setembro próximo, na ICE em Nova Iorque, encerraram a sexta-feira (7) a R$ 1 035,67. Quinta-feira (6) fecharam valendo R$ 1 046,36. Na sexta-feira (30/6), fecharam a R$ 1 007,25. Terminaram a sexta-feira (23/6) valendo R$ 1 041,91.

Mercado físico brasileiro

O mercado físico Brasileiro apresentou-se calmo por toda a última semana. Os compradores subiram e desceram as bases de preços diárias acompanhando o sobe e desce das cotações em Nova Iorque e do dólar frente ao real. O mercado físico brasileiro conviveu com mais uma semana difícil, mas o número de negócios aumentou. Os negócios fechados são sempre de produtores que precisam fazer caixa rapidamente para enfrentar as despesas de colheita. O volume continua pequeno para esta época de início de safra. Repetimos que os lotes de café da safra 2022 ainda em mãos de produtores é baixo. Os estoques de passagem da safra brasileira 2022 são, com certeza, os menores em muitas dezenas de anos.

Embarques

Até dia 4, os embarques de junho estavam em 1.969.036 sacas de café arábica, 215.418 sacas de café conilon, mais 294.122 sacas de café solúvel, totalizando 2.478.576 sacas embarcadas, contra 2.231.109 sacas no mesmo dia de maio. Até o mesmo dia 4 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em junho totalizavam 2.651.537 sacas, contra 2.600.926 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Embarques II

Até dia 7, os embarques de julho estavam em 311.800 sacas de café arábica, 21.599 sacas de café conilon, mais 22.934 sacas de café solúvel, totalizando 356.333 sacas embarcadas, contra 171.310 sacas no mesmo dia de junho. Até o mesmo dia 7 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em julho totalizavam 460.491 sacas, contra 303.290 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 30/6, sexta-feira, até o fechamento de sexta-feira, dia 7, subiu nos contratos para entrega em julho próximo 190 pontos ou US$ 2,51 (R$ 12,23) por saca. Em reais, as cotações para entrega em setembro próximo na ICE fecharam no dia 30 a R$ 1.007,25 por saca, e sexta-feira, dia 7, a R$ 1.035,67. Ainda na última sexta, os contratos para entrega em setembro, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 45 pontos.