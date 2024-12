PC e PM prendem condenado por tentativa de homicídio

MATIPÓ – Nesta quarta-feira (11), a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu um homem condenado por tentativa de homicídio qualificado. A operação foi conduzida por agentes da Delegacia de Matipó, sob o comando do delegado Fábio Freitas de Souza, e por policiais militares liderados pelo sargento Ferreira.

O crime ocorreu em circunstâncias de extrema violência. Segundo as investigações, o condenado, acompanhado de um comparsa, estava bebendo com a vítima quando a convidaram a sair do local. Durante o trajeto, os autores desferiram golpes de faca contra a vítima e, em seguida, atearam fogo ao corpo dela. Apesar de ter sobrevivido, a vítima sofreu a amputação de uma das pernas devido à gravidade das agressões.

A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais expediu o mandado de prisão em regime fechado após a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado tentado.

Após a emissão do mandado, os agentes da Delegacia de Matipó iniciaram as buscas pelo condenado. Ele foi localizado em sua residência, onde tentou fugir, mas foi capturado pelas equipes de policiais civis e militares. O cumprimento do mandado foi devidamente registrado e comunicado ao Poder Judiciário. O detido foi encaminhado ao presídio, onde iniciará o cumprimento de sua pena.