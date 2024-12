Jovem assassinado na zona rural de Manhuaçu

MANHUAÇU – Um jovem, 19 anos, foi assassinado na zona rural de Manhuaçu. Ele foi morto com um golpe de um objeto cortante que atingiu seu pescoço.

Nesta quarta-feira (11), a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao distrito de Vila Nova para atendimento de ocorrência de pessoa desaparecida. Familiares da vítima disseram que o jovem saiu de sua residência no distrito, como de costume, porém não teria retornado, sendo visto por volta das 16h da tarde de terça-feira (10) quando passou para fazer contato com sua tia.

As equipes policiais iniciaram rastreamento e verificação de informações e na manhã desta quinta-feira (12) o corpo da vítima foi localizado dentro de uma lagoa no distrito de Vila Nova.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local constatando que a vítima apresentava ferimento no pescoço proveniente de golpe de faca.

As equipes policiais seguem em rastreamento para localizar o autor do crime. Denúncias podem ser realizadas pelo 190 ou pelo disque denúncia unificado, 181.